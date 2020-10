Galaxy S21/S30: design completo e lancio a gennaio sarebbero confermati

Il design del nuovo Galaxy S21 (che potrebbe chiamarsi anche Galaxy S30) è stato divulgato dal famoso ed affidabile leaker OnLeaks, attraverso dei render CAD.

Avrà un aspetto molto simile agli attuali Galaxy S20 con anche qualche dettaglio che riporta alla lineup Galaxy Note 20, come la disposizione simile del modulo fotografico al posteriore.

Come avevamo dedotto, inizia a frantumarsi il muro della riservatezza attorno alla nuova ed attesa famiglia di smartphone top di gamma di inizio 2021. Non solo render, anche il mese di presentazione che più fonti – come l’affidabile AndroidCentral – conferma per gennaio 2021.

Lo smartphone raffigurato in queste immagini sarebbe il Galaxy S21 standard ed è composto da un display Dynamic Oled da 6,2 pollici con una fotocamera frontale affogata nel display attraverso l’utilizzo di un foro. Cornici attorno al pannello ancora più ottimizzate con quelle verticali e orizzontali parallele l’una dinanzi all’altra.

E poi c’è la parte posteriore, con un modulo non più ad isola ma a penisola che abbraccia con un lato sulla sinistra il frame laterale. Riportate anche le dimensioni che sono di 151,7 X 71,2 X 7,9 mm, che arrivano a 9 mm se consideriamo che il modulo fotografico è leggermente sporgente.

Previsti 3 modelli, ovvero Galaxy S1, Galaxy S21 + e il flagship Galaxy S21 Ultra – o Galaxy S30 Ultra – che dovrebbe essere dotato di digitalizzatore per utilizzare la S Pen e delle nuove e profonde funzioni legate all’utilizzo della fotocamera.

Se sarà confermato ufficialmente il mese di gennaio, il divario con il rivale storico Apple andrebbe ad assottigliarsi di soli due mesi.