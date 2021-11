Galaxy Tab S8 Ultra: ci saranno problemi con Apple?

La famiglia Galaxy Tab S8 arriverà, non sappiamo se entro l’anno ma i tempi sono maturi per vedere dei successori degli ottimi e potenti Galaxy Tab S7.

Se quest’ultimo si divide in tre versioni (standard, plus e successivamente Galaxy Tab S7 FE), è molto probabile che nella prossima generazione avremo a che fare anche con un Galaxy Tab S8 Ultra.

Questo modello sarà caratterizzato da un display Oled di immense dimensioni (i rumors parlano di oltre 14 pollici) e, vista la sua diagonale importante e il refresh rate a 120 Hz, sarà corredato da una grande batteria da 11500 mAh.

Ciò che farà storcere il naso a chi si aspetta un tablet consono alle più recenti linee Samsung, è il notch. Proprio così, secondo i render che stanno circolando sarà presente nella parte alta del pannello e al suo interno saranno collocate due potenti fotocamere frontali: un’ottica standard e un obiettivo ultra grandangolare.

In passato, il fatto che Samsung “prendesse spunto” dal design dei prodotti Apple, non è stato digerito affatto dall’azienda di Cupertino. Quest’ultima ha infatti risposto a più riprese tramite cause legali e, a più di qualcuna, ha ottenuto esiti positivi con rimborsi in denaro. I tempi sono cambiati e non sentiamo più di cause legali mosse da questo genere di situazioni. Ma Apple e Samsung si punzecchiano continuamente quindi mai dire mai.

Quel poco che sappiamo riguardo i Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8+ è sicuramente che saranno due top di gamma a tutti gli effetti con anche la parte fotografica posteriore curata come se fosse uno smartphone. Ovviamente Galaxy Tab S8 Ultra alzerà ulteriormente l’asticella delle prestazioni con migliori fotocamere, moduli RAM e di memoria interna ancora più capienti.