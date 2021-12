Google Foto, in arrivo per tutti la cartella per i contenuti privati

Per gli utenti di Google Foto su Android da oggi sarà più facile proteggere i propri contenuti privati o sensibili: la funzionalità Locked Folder (“Cartella bloccata” nelle voci di menù in lingua italiana) è infatti in roll-out a partire proprio da questi giorni.

Presentata al Google I/O di questa primavera, la funzionalità Locked Folder era stata inizialmente implementata solo a bordo degli smartphone Google Pixel; già a ottobre l’azienda di Mountain View aveva rinnovato la promessa di estendere questa funzionalità per gestire delle foto private entro fine anno a tutti i device, sia Android che iOS, compatibili con Google Foto.

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq

— Google (@Google) May 18, 2021