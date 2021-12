HarmonyOS: Huawei mette nel mirino l’Europa nel 2022

Ciò che è accaduto a Huawei è qualcosa di inedito nel panorama della tecnologia e, man mano che passa il tempo, l’azienda si rialza e cerca di ritagliarsi – di nuovo – il suo spazio, tentando di rosicchiare quote ad Android e iOS con il suo inedito sistema operativo.

Il nuovo inizio è partito tra le braccia confortevoli della sua terra natale, la Cina. Ovviamente al di fuori il cammino è tutt’altro che facile ma per raggiungere nuovi obiettivi è l’unica strada da praticare. In un’intervista, il capo del settore business dell’azienda per la Romania, ha dichiarato che dal prossimo anno HarmonyOS arriverà nel resto del mondo e sostituirà Android.

Questo significa che i nuovi prodotti che arriveranno a partire dal prossimo anno saranno già dotati di HarmonyOS mentre quelli attuali, ancora sotto il programma di aggiornamento, inizieranno a riceverlo al posto di Android.

Non sappiamo ancora in che modalità verrà distribuito ma qualche mese fa l’azienda aveva avanzato l’ipotesi della doppia possibilità. In poche parole agli utenti global (quindi anche Europei) potrebbe essere data la possibilità di aggiornare ad HarmonyOS e, qualora l’utente non fosse soddisfatto o a suo agio, tornare ad Android.

Inoltre la fonte si sbilancia e, secondo i dati raccolti con l’evoluzione del sistema operativo, le prestazioni globali saranno almeno il 10% più alte di Android. Decisamente un incentivo per aumentare la curiosità e spingere l’azienda verso l’obiettivo dei 300 milioni di utenti attivi (attualmente conta 150 milioni nella sola Cina).

Non viene annunciato ne il mese ne un periodo ipotetico ma immaginiamo che gli smartphone esistenti saranno aggiornati man mano e non tutti assieme, come avvenuto del resto per l’arrivo di HarmonyOS in Cina.

Insomma, Huawei sa che per raggiungere tali numeri l’unico modo è prendere un bel respiro, farsi coraggio ed osare – di nuovo – al di fuori della Cina. C’è riuscita in passato, ci riuscirà anche stavolta?