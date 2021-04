Meglio HarmonyOS o Android? Alcune funzioni a confronto

Nei prossimi mesi vedere sul mercato qualche smartphone Huawei dotato di HarmonyOS non sarà poi così difficile e, come già riportato nel nostro precedente articolo, sappiamo anche quale dispositivo sarà a fare da apripista.

Anche se un noto sviluppatore ha riferito che il nuovo OS di Huawei sia un fork di Android AOSP, entrambi posseggono sia delle differenze sia delle forti similitudini e oggi vogliamo elencarvene alcune.

Interfaccia utente: un Mix di icone e Widget Live

Dalle foto è chiaro come HarmonyOS concentri molto dell’esperienza sull’avere la maggior parte delle informazioni a “portata di occhio”.

Android può funzionare anche in questo modo. Ma vista la sua infinita personalizzazione, sia da parte degli OEM che la adattano al proprio stile sia agli utenti che possono modificarla a piacimento, il modo di utilizzare i due OS può essere sovrapponibile.

Una sola App social per due account differenti

Con una lista di App compatibili, queste possono avere un clone della stessa ma con account diversi. In questo modo si può aumentare la produttività e avere due profili di un determinato servizio su un solo smartphone.

Anche Android possiede questa funzione da tempo, attivabile dal menù impostazioni di determinate UI o con App scaricabili dal Play Store.

Funzioni più utili rapidamente attivabili

Anche qui, le immagini valgono più di mille parole. Come si può notare, scegliere a quale rete connettersi, a quale dispositivo, oppure raggiungere una funzione direttamente dall’icona, tutti passaggi molto veloci e identificabili ad occhio.

Da questo punto di vista Android funziona alla stessa maniera, sia nelle versioni Stock in dote ai Pixel sia nelle customizzazioni dei produttori partner: MIUI, One UI, ColorOS, etc.

Transizioni ed effetti grafici

HarmonyOS dispone di un algoritmo di intelligenza artificiale che rende dinamiche transizioni e sfocature. Se selezionato, questo darà modo al sistema di scegliere in automatico quali transizioni e quali effetti grafici utilizzare.

Android è più statico da questo punto di vista, con transizioni ed effetti grafici più selettivi generalmente attivabili in maniera manuale e modificabili in maniera analoga.

Finestre a ridimensionamento manuale

In HarmonyOS una notifica può essere visualizzata sotto forma di bolla che si può espandere e sovrapporre alle nostre attività. Questo metodo da modo di non perdere la concentrazione su quello che si sta facendo.

Su Android funziona alla stessa maniera ma alcune interfacce ancora non lo consentono, dando più staticità all’esperienza utente. In ogni caso qualche App funziona già così, come Messenger.