Honor 50, l’arma segreta per diventare vlogger esperti!

Honor ha finalmente fatto il suo rientro nei mercati occidentali con il suo Honor 50, primo smartphone della nuova era, dotato dei servizi Google e del Play Store, ad essere venduto anche in Italia.

Honor 50 è uno smartphone elegante, veloce e con un animo giovane, fornito di funzionalità software esclusive, dedicate a chi vuole raccontare la propria vita e le proprie avventure con video unici e originali.

Siete dei vlogger esperti oppure degli appassionati che utilizzano lo smartphone per condividere con famiglia e amici i momenti più importanti? Honor 50 è il dispositivo da prendere in considerazione, grazie alla sua vocazione per la registrazione di video e vlog dall’aspetto unico in pochissimi tocchi.

Il nuovissimo arrivato in casa Honor, infatti, include, tra le varie modalità di scatto e registrazione dell’app Fotocamera, quella che l’azienda chiama modalità Multi-video.

Supportato dalla potenza del chip Qualcomm Snapdragon 778G e dalla grande quantità di RAM presenti sotto la scocca, Honor 50 è in grado di registrare contemporaneamente i flussi di immagini provenienti da due delle tre diverse fotocamere principali, mixandole a schermo in tempo reale.

È possibile registrare a schermo diviso contemporaneamente utilizzando le seguenti configurazioni:

Fotocamera anteriore / Fotocamera posteriore

Fotocamera principale (con possibilità di zoom digitale) / Fotocamera grandangolare

Picture in picture

È persino possibile variare queste impostazioni mentre si registra, alternando anche le viste a schermo intero di fotocamere posteriori e anteriore. Una modalità di cattura sicuramente comoda per chi ha bisogno di rimanere sempre dinamico e pronto a tutto!

Come si usa la modalità Multi-video su Honor 50?

La modalità di registrazione Multi-video è accessibile direttamente dall’applicazione Fotocamera pre-installata in Honor 50. Una volta aperta l’applicazione vi basterà scorrere con il dito la lista di modalità presente nella parte bassa del display fino a raggiungere la voce desiderata.

Per cambiare tra le varie inquadrature o combinazioni di queste ultime vi basterà toccare l’icona dedicata che trovate subito sotto la fotocamera frontale dello smartphone. Si aprirà un menu nella parte bassa del display, sopra al tasto dedicato alla registrazione, da cui potrete scegliere il punto di vista che desiderate utilizzare.

Nelle modalità di registrazione Multi-video che utilizzano due fotocamere diverse in contemporanea è sempre possibile invertire la posizione dei due flussi video con un veloce doppio tap sul display. Se si utilizza la modalità Picture in picture, infine, è possibile trascinare con il dito la piccola finestrella in qualunque punto della scena, oppure aumentarne o diminuirne le dimensioni utilizzando due dita, esattamente come fareste su una foto presente nella Galleria.

All’interno della modalità Multi-video è presente anche una sottosezione dedicata alla creazione di quelle che Honor chiama Storie, anche se in realtà si differenziano dai brevi video verticali che siamo ormai abituati a conoscere grazie ai social.

Queste storie non sono nient’altro che dei tutorial per la realizzazione di video originali utilizzando la modalità Multi-video, sfruttando al massimo le potenzialità di questo utile strumento, seguendo dei progetti guidati. Nell’elenco sono presenti i seguenti progetti:

Viaggio d’amore | 15 secondi – 6 parti

| 15 secondi – 6 parti Trucco | 15 secondi – 5 parti

| 15 secondi – 5 parti Dolci momenti | 15 secondi – 6 parti

| 15 secondi – 6 parti Esercizio | 15 secondi – 5 parti

| 15 secondi – 5 parti Doppia visuale | 13 secondi – 3 parti

| 13 secondi – 3 parti Party | 17 secondi – 5 parti

| 17 secondi – 5 parti Visitato | 14 secondi – 4 parti

| 14 secondi – 4 parti Ritmo | 12 secondi – 5 parti

| 12 secondi – 5 parti Classico | 13 secondi – 4 parti

Si tratta ovviamente di esempi che è possibile seguire, ma nessuno vi vieta di dare sfogo alla vostra creatività. Ci troviamo innanzi a un modo interessante di aiutare gli utenti meno smaliziati a prendere confidenza con questa modalità di registrazione video, la quale è in grado di restituire risultati divertenti e coinvolgenti con pochissimo sforzo.