Honor X10 Max e X10 Pro già in sviluppo con display enormi

Nelle ultime ore un report proveniente dal Social Network Cinese Weibo ha svelato come Honos sia impegnata a sviluppare i prossimi smartphone della famiglia X10 che saranno Honor X10 Max e Honor X10 Pro.

Le differenze tra gli smartphone spazieranno dal processore alla grandezza del display, passando dalla capacità della batteria. Parlando del modello X10 Pro, i leak suggeriscono l’impiego di un pannello prossimo ai 7 pollici e l’utilizzo di un processore Mediatek D820, quest’ultimo si è dimostrato un SoC 5G medio gamma davvero performante. Il modello Honor X10 Max invece potrebbe aumentare ancora le dimensioni del suo display arrivando a sfondare quota 7 pollici – si parla di 7,12 pollici – con l’impiego di un SoC Mediatek D800.

Queste informazioni trovano conferma nelle dichiarazioni di Zhao Ming (presidente della divisione smartphone Honor) che in un’intervista aveva confermato che nel corso del 2020 sarebbero stati commercializzati smartphone Honor 5G aventi un’importante diagonale di schermo.

E se ciò non bastasse, la fonte dei leak ha diffuso un’immagine che mostra una lista di Smartphone non ancora arrivati sul mercato ed è facile scorgere i modelli X10 Max 5G e X10 Pro 5G che in Europa potrebbero chiamarsi Honor 10X Pro e Honor 10X Max.

Ma perché Honor ha optato per i processori Mediatek della serie D800 e non per la serie D1000+? Sempre l’autore del leak afferma che Huawei avrebbe delle carenze di approvvigionamento dell’ultimo e più performante SoC Mediatek e i tempi stretti di sviluppo e commercializzazione non danno modo di poter contare su una fornitura adeguata dei SoC della serie D1000+.

Non ci sono invece informazioni riguardo date di presentazione ma, se tanto ci da tanto e la famiglia Honor 9x è arrivata nel quarto trimestre 2019, molto probabilmente si replicherà il medesimo periodo.