Honor 9X Pro sbarca in Italia assieme al nuovo e-commerce ufficiale

Honor 9X Pro sbarca ufficialmente in Italia. Il produttore cinese ha annunciato la disponibilità del dispositivo di fascia media sul suo nuovo e-commerce ufficiale. Parliamo di un dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. È il degno erede – almeno sulla carta – del predecessore Honor View 10 Lite che ha riscosso un buon successo sul mercato.

Il cuore pulsante è rappresentato dal Kirin 810 (2 x Cortex-A76 2.27 GHz + 6 x Cortex-A55 1.88 GHz) abbinato a 6 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna espandibile. È lo stesso processore visto a bordo di P40 Lite che – come abbiamo avuto modo di raccontarvi – non ci ha deluso affatto. Anche in questo caso, dunque, dovrebbe assicurare fluidità e reattività. Aspetti che avremo modo di approfondire in sede di recensione.

Sulla parte frontale campeggia un display IPS LCD da 6,59 pollici che occupa l’intera superficie. L’elevato rapporto screen-to-body del 92% è stato raggiunto grazie all’integrazione della fotocamera anteriore da 16 Megapixel (f/2.2) all’interno di un meccanismo a scomparsa. Il pannello è progettato, inoltre, con un filtro di luce blu certificato TÜV Rheinland, che previene l’affaticamento degli occhi.

Il comparto fotografico posteriore si compone di tre fotocamere. Il sensore principale da 48 Megapixel (f/1.8) è abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.4) e un ultimo sensore da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo. Honor ha posto particolare attenzione alla parte video su Honor 9X Pro. C’è, infatti, la modalità AI Video Stabilization che assicura una maggiore fluidità e stabilità durante la registrazione video.

Il sensore biometrico è posto sul pannello posteriore. Completa la connettività che – per la gioia di molti – non dimentica la porta Type-C, il jack audio da 3,5 mm e il chip NFC per i pagamenti in mobilità. Ad alimentare tutto, c’è una batteria da 4.000 mAh. La parte software è affidata ad Android 9 Pie con EMUI 9.1. È il primo smartphone del marchio a contare sui Huawei Mobile Services che – come abbiamo avuto modo di spiegare nelle recensioni di Mate XS e P40 Lite – stanno compiendo dei vari passi da gigante.

Insomma, è uno smartphone che potrebbe dare grandi soddisfazioni sul campo e che sono molto curiosa di provare, soprattutto in relazione al prezzo di vendita. Honor 9X Pro è disponibile all’acquisto sullo store online del produttore (raggiungibile tramite questo link) a 249,90 euro. Chi lo acquisterà, potrà richiedere un coupon del valore di 50 euro.