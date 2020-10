Huawei FreeBuds Studio: comfort, eleganza e qualità audio per le prime ANC over-ear dell’azienda

Durante l’evento di presentazione della famiglia di smartphone Huawei Mate 40, l’azienda di Richard Yu ha annunciato anche l’arrivo di alcuni nuovi accessori. Huawei FreeBuds Studio sono le prime cuffie over-ear della casa: dotate di cancellazione attiva del rumore e di una qualità del suono di alto livello, le nuove cuffie Huawei promettono un’esperienza di ascolto dedicata ai più esigenti.

Il design delle nuove Huawei FreeBuds Studio punta tutto sulla semplicità e sull’eleganza. L’azienda ha cercato di rendere l’estetica delle sue prime cuffie over-ear il più semplice possibile, basandosi sull’utilizzo di forme geometriche semplici come cerchi e linee. La finitura metallica opaca dei padiglioni e l’archetto in acciaio inossidabile donano alle cuffie un look unico e premium.

I larghi padiglioni dalla misura di 65x42mm realizzati in eco-pelle sono stati pensati per risultare comodi anche per lunghe sessioni di ascolto. L’archetto che li collega può estendersi fino a 150° in modo da adattarsi alle teste di ogni forma e dimensione.

Grazie ai componenti audio di alta qualità integrati, le FreeBuds Studio supportano una risposta in frequenza compresa tra 4Hz e 48kHz. L’ampia gamma di frequenze supportate e la calibrazione effettuata dagli esperti audio dell’azienda permettono alle cuffie di riprodurre le sorgenti audio ricche di dettagli con grande qualità.

“Le Huawei FreeBuds Studio sono dotate di un driver dal diaframma personalizzato. Un diaframma in polimero da 40mm a quattro strati consente una più ampia gamma di risposta in frequenza e una maggiore sensibilità, mentre le tecnologie di codec audio wireless L2HC sviluppate da Huawei raggiungono una velocità di trasmissione audio fino a 960kbps. Questo permette alle Huawei FreeBuds Studio di riprodurre fedelmente i suoni originali di alta qualità dei file audio nei minimi dettagli” ha dichiarato l’azienda.

La struttura di isolamento audio a doppio strato TAT dell’azienda e la presenza dell’ANC dinamico permettono alle cuffie una riduzione dei rumori fino a 40dB. Grazie al sensore ambientale IMU integrato e al sistema di microfoni, le cuffie sono in grado di riconoscere con precisione l’ambiente sonoro che circonda l’utente e offrire tre modalità di cancellazione del rumore per ottenere risultati migliori.

“Le Huawei FreeBuds Studio supportano la modalità ‘awareness’ e la modalità voce, permettendo agli utenti di rimanere consapevoli di ciò che li circonda o di avere una conversazione chiara senza doversi togliere le cuffie. Inoltre, il nuovissimo sistema di riduzione del rumore in chiamata a sei microfoni è in grado di rilevare la voce in modo più direzionale, concentrandosi efficacemente sulle voci ed eliminando i rumori di fondo“.

Per una migliore esperienza utente, le nuove cuffie over-ear Huawei sono in grado di connettersi a due dispositivi contemporaneamente. Ciò permette agli utenti di poter ascoltare audio proveniente da due sorgenti diverse senza dover per forza effettuare continuamente le procedura di connessione per passare da una all’altra. La funzionalità è compatibile con dispositivi Android, iOS e Windows.

La copertura del segnale bluetooth è stata migliorata includendo per la prima volta in un paio di cuffie over-ear una doppia antenna in grado di catturare il segnale wireless a 360° per una connessione più stabile.

Secondo Huawei le FreeBuds Studio sono in grado di riprodurre musica per 20 ore consecutive con ANC attivo e 24 ore senza la cancellazione del rumore. Con solo 10 minuti di ricarica le FreeBuds Studio possono recuperare fino a 5/8 ore di riproduzione musicale (ANC on/ANC off).

Le Huawei FreeBuds Studio sono disponibili al pre-ordine già da oggi da Huawei Store al prezzo di 299 euro con 6 mesi di Huawei Music in omaggio. Chi deciderà di acquistare le cuffie direttamente da Huawei Store riceverà immediatamente 30 euro di sconto nel carrello. La disponibilità presso altri canali di vendita è prevista ma non ancora comunicata.