quanto scrivo, in breve, vale per queste cuffie e per numerosi altri articoli di elettronica e non, proposti oltre che su tom's, in tanti altri canali web.

Voi scambiereste una gallina con un uovo? La domanda è retorica e in tanti instintivamente risponderebbero no. Allora riformulo: Voi scambiereste una gallina con il frammento del guscio di un singolo uovo suddiviso in molteplici parti affinchè ognuna di esse sia scambiata (venduta) al prezzo di una gallina?

Ora in tanti penseranno ancora no ma qualcuno proverà a ragionare sul perchè di questa domanda.

Il produttore di queste cuffie (ma anche di quel laptop, smartphone, maglietta eccetera) vi propone un articolo che "si, è solo un pezzo di guscio ma il suo valore è nel fatto che proviene da li! E' parte di un preziosissimo guscio! Conteneva tuorlo e albume! Proviene da una vera gallina! Dietro ci siamo noi, la nostra storia di allevatori di galline! Arriva proprio da noi e vale anche più di così! Molto di più e noi te lo diamo in cambio di una sola gallina! E tu avrai e potrai vantarti di possedere un frammento della "nostra" gallina! Che è bellissimo, brillante, suona bene e ha una forma diversa perchè tu che lo compri sei diverso! Ti distingui e ti elevi al di sopra delle masse riconoscendo la vera bellezza nella storia che permea il nostro frammento di guscio d'uovo! Il tuo, in cambio di una gallina!



Se vi sta bene così.... ;)

