Huawei, il sistema operativo proprietario interessa anche a Oppo e Xiaomi?

HongMengOS, nomenclatura del sistema operativo di Huawei, sarebbe già in fast di test su oltre 1 milione di unità.

Huawei continua a lavorare sul proprio sistema operativo. La questione con il Governo degli Stati Uniti è ancora aperta e, almeno per il momento, non ci sono novità significative a riguardo. L’azienda cinese si sta dunque muovendo al fine di avere un’alternativa concreta ad Android, fermo restando come sia ancora possibile un accordo con Google. Nel frattempo però, pare che il gigante di Shenzen abbia realizzato 1 milione di unità di test basate su HongMeng OS, attirando l’interesse di altri colossi del settore come Oppo e Xiaomi.

Stando a quanto riportato dal ChinaDaily, uno dei punti chiave del nuovo sistema operativo di Huawei dovrebbe essere la compatibilità con tutte le applicazioni Android. Questo consentirebbe all’azienda cinese di ovviare all’ostacolo potenzialmente più grande, appunto quello legato ai servizi che solitamente gli utenti utilizzano a bordo del proprio smartphone. Una mossa che fornirebbe al gigante di Shenzen un vantaggio strategico non indifferente nell’obiettivo di far diffondere il più possibile HongMengOS. Ma non è tutto.

Sembra infatti che Huawei stia ancora ponendo un particolare focus sui livello di protezione dei dati personali degli utenti. Un tema estremamente caldo, in parte riguardante il decreto esecutivo firmato da Donald Trump, e su cui l’azienda cinese potrebbe basare la sua prossima creatura. Per adesso non ci sono particolari dettagli a riguardo, ma è molto probabile che nuove informazioni possano emergere già nelle prossime settimane.

In più, secondo il Global Times, il progetto di Huawei interesserebbe anche altre grandi realtà cinesi, tra cui Oppo e Xiaomi. Queste ultime starebbe testando HongMengOS al fine di comprenderne le reali potenzialità, per poi magari adottarlo in maniera progressiva in determinati mercati. Si tratta ancora di un’indiscrezione, non c’è alcuna conferma ufficiale in merito ma, se tutto fosse confermato, si tratterebbe di un passo importante verso la diffusione di questo nuovo sistema operativo.

Attendiamo sviluppi in merito. La sensazione è che Huawei possa immettere sul mercato HongMengOS a prescindere dall’evoluzione della questione con il Governo degli Stati Uniti. Staremo a vedere.