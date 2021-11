Huawei: kit di rete bannati negli USA, arriva la firma

Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha appena firmato il Secure Equipment Act, una legislazione che impedisce ai regolatori statunitensi di rilasciare nuove licenze per apparecchi di telecomunicazione prodotti da aziende cinesi. Le aziende in questione – tra le altre, Huawei e ZTE – rappresenterebbero una “minaccia” alla sicurezza nazionale per via delle backdoor che potrebbero aver inserito nei loro kit 5G.

Nello specifico, la nuova legislazione predispone il ban di tutte le apparecchiature di rete elencate nel Secure and Trusted Communications Networks Act del 2019. Da oggi in poi, le piccole e medie imprese che le utilizzavano dovranno sostituirle con nuovi equipaggiamenti, sfruttando anche i rimborsi offerti dall’agenzia governativa FCC (Federal Communications Commission).

Sempre dalla FCC, il commissario Brendan Carr sostiene che la legislazione “contribuirà a garantire che dispositivi insicuri di aziende come Huawei e ZTE non possano più essere inseriti nelle reti di comunicazione americane“. E prosegue: “Abbiamo già determinato che questo ingranaggio pone un rischio inaccettabile per la nostra sicurezza nazionale, quindi chiudere quella che ho chiamato la ‘scappatoia Huawei’ è un’azione appropriata da intraprendere“.

Gli scettici, d’altra parte, sottolineano che il ban offrirà ai fornitori americani un vantaggio non indifferente, dal momento che la concorrenza, in questo modo, verrà dimezzata.

Le relazioni tra Cina e USA sono attualmente gelide; Pechino, si dice, è “fortemente contrariata” dalla mossa di Biden. Per lunedì è previsto un vertice virtuale tra le due nazioni, come annunciato la settimana scorsa dal vicesegretario stampa del governo Biden Karine Jean-Pierre: “Questo fa parte del nostro continuo impegno per gestire in modo responsabile la competizione tra i nostri paesi”, ha detto Jean-Pierre, suggerendo che la volontà di Biden e Xi sia comunque quella di mantenere un dialogo.