Fine di un'era: TikTok è ufficialmente scomparso negli USA

TikTok è stato ufficialmente spento negli Stati Uniti poche ore prima della mezzanotte, americana, del 19 gennaio, con l'app che ha cessato di funzionare ed è stata rimossa da tutti gli store digitali. Gli utenti americani, aprendo l'applicazione, hanno ricevuto un messaggio che spiega l'impossibilità di utilizzare il servizio a causa della nuova legge.

A quanto pare a nulla è servito l'ultimatum lanciato ieri da ByteDance, società proprietaria di TikTok, che si è appellata in extremis a Biden per evitare questa situazione. Dopo sei mesi di ricorsi e lotte, l'applicazione è stata bandita negli Stati Uniti e per il momento rimarrà non accessibile per gli utenti degli USA.

TikTok attualmente ha più di 170 milioni di utenti registrati in USA.

Il divieto è il risultato del "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Apps Act", firmato dal presidente Joe Biden, che mira a contrastare potenziali minacce di spionaggio da parte di potenze straniere, in particolare la Cina. ByteDance, la società proprietaria di TikTok, aveva sei mesi per vendere il social network a un'azienda non legata al governo cinese, e con sede in America, ma ha scelto di contestare la legge presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, senza successo.

La legge impone agli app store di rimuovere TikTok, pena una multa di 5.000 dollari per ogni download effettuato. Nonostante le voci su un possibile rinvio dell'entrata in vigore del ban, TikTok ha affermato di non aver ricevuto garanzie sufficienti per la sicurezza dei fornitori di servizi.

L'unica speranza per TikTok di tornare operativo negli Stati Uniti sembra essere l'intervento del neo presidente Donald Trump. Paradossalmente, Trump era stato un acceso sostenitore del divieto durante il suo precedente mandato, tuttavia, recentemente ha dichiarato a NBC che probabilmente concederà una proroga di 90 giorni a TikTok dopo il suo insediamento, periodo durante il quale ByteDance dovrà negoziare un nuovo accordo per rimanere nel paese.

ByteDance, nel suo lungo messaggio che gli utenti americani possono leggere nel momento in cui tentano di accedere all'app, ringrazia la fortunata possibilità di poter collaborare con Donald Trump per risolvere la situazione.

Siamo spiacenti, TikTok non è attualmente disponibile. Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Purtroppo, ciò significa che per il momento non puoi utilizzare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump, quando insediato, abbia detto che lavorerà con noi su una soluzione per ripristinare TikTok. Restate aggiornati.

Il messaggio, inoltre, offre la possibilità di chiudere l'applicazione o di accedere a maggiori informazioni tramite una pagina web di TikTok. Gli utenti possono anche scaricare i propri dati dal sito web dell'azienda per preservarli in caso decidessero di chiudere il proprio account o volessero migrare su altre piattaforme..