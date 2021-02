Huawei: l’aggiornamento alla EMUI 11 continua, a che punto siamo?

Nonostante la situazione a livello di vendite in occidente non sia delle più rosee – e secondo le previsioni, il 2021 continuerà in questa direzione – Huawei continua a mandare avanti il suo processo di cambiamento al nome di Harmony OS. Il nuovo OS è già pronto ed è già possibile vederlo all’opera nei dispositivi localizzati in Cina, mentre per l’Europa la questione è un tantino diversa.

Certo è che non si possono tagliare i ponti con il passato e tutti i clienti devono essere supportati, anche perché hanno riposto fiducia nel brand Cinese acquistando i suoi smartphone (anche quando le acque erano già agitate).

Nel 2020, nel mese di settembre, Huawei aveva rilasciato dettagli ufficiali sulla EMUI 11 e come questa sarebbe poi arrivata sugli smartphone sotto il periodo di supporto di aggiornamento software. Prima di poter considerare stabile il software, anche la EMUI 11 è passata sotto un periodo di beta testing. Tramite le parole ufficiali della società abbiamo una lista da poter divulgare, molti sono stati già aggiornati mentre altri verranno aggiornati nei prossimi mesi. Ma a che punto siamo? Questa la lista di quelli già aggiornati, ci riferiamo ovviamente ai modelli Europei:

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro +

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei Mate Xs

Huawei MediaPad M6

Tutti gli aggiornamenti EMUI 11 sono basati su Android 10. In teoria il brand cinese dovrebbe aggiornare il proprio software all’ultima versione del sistema operativo del robottino verde ma probabilmente sta concentrando le forze per trasportare più smartphone possibili ad Harmony OS.

Alla luce di quanto scritto, Huawei ha fatto abbastanza per aggiornare i propri dispositivi? C’è da dire che, come detto ad inizio articolo, è un periodo di transizione in attesa di una passaggio importante ad Harmony OS. Molti altri smartphone dovranno essere aggiornati e ve li riporteremo man mano toccherà anche a loro. In effetti però il futuro non riserva nulla di buono, con le ultime mosse che Biden vuole intraprendere a riguardo.