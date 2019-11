Huawei Mate 30 Pro arriva in Italia con una super offerta (ma solo all’Experience Store)

Il Mate 30 Pro fa ufficialmente il proprio debutto in Italia. A seguito di un’attesa di oltre due mesi, Huawei ha deciso di portare il suo nuovo top di gamma anche nel nostro mercato, dopo aver riscosso un enorme successo in patria. Ovviamente, come abbiamo avuto modo di sottolineare nella nostra recensione, la versione che arriva in Europa è priva di servizi Google. Non manca comunque lo store proprietario delle applicazioni, che presenta pro e contro come illustrato nell’approfondimento che abbiamo realizzato ad hoc.

Importante sottolineare un aspetto. Il Mate 30 Pro infatti può essere acquistato esclusivamente presso l’Experience Store di Milano e, ovviamente, il suo corrispettivo online. Non ci sarà dunque la distribuzione attraverso le catene di elettronica o realtà come Amazon, almeno per il momento. Non è escluso che Huawei sia ancora in trattativa per riuscire a ricucire i rapporti commerciali con Google a seguito dell’ormai nota vicenda con gli Stati Uniti.

In ogni caso, per acquistare Mate 30 Pro sono necessari 1.099 euro, esattamente il prezzo di listino comunicato nel corso della conferenza di presentazione di settembre. Chi effettuerà l’acquisto entro il 18 dicembre, riceverà in regalo un voucher del valore di 300 euro da spendere sempre presso l’Experience Store (sia fisico che online). Inoltre, aggiungendo 100 euro (per un totale dunque di 1.199 euro), ci si porterà a casa – oltre al dispositivo – anche una Gift Box Huawei contenente un Watch GT 2, un paio di FreeBuds 3, un caricabatterie wireless e un mini speaker bluetooth.

Ovviamente, l’arrivo sul mercato del Mate 30 Pro senza servizi Google non comporta cambiamenti per i dispositivi Huawei già in commercio, che potranno godere della versione di Android a cui siamo abituati, senza limitazioni nell’utilizzo dei vari YouTube, Gmail, Maps e, ovviamente, il Play Store.