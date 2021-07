Huawei P50, ufficiali i due cameraphone che non potete (per ora) avere

Dopo mesi e mesi di rinvii e anticipazioni i due nuovi smartphone della famiglia Huawei P50 sono ufficiali! In un evento dedicato tenutosi esclusivamente per il mercato cinese sono stati svelati ufficialmente Huawei P50 e Huawei P50 Pro, i due cameraphone di alto profilo che, almeno per ora, non potete avere.

Dopo un primo sguardo alla passata storia della gamma “P”, partendo da Huawei P9 e P10, passando per il coloratissimo P10, gli iconici P20 e P30, fino a Huawei P40 dello scorso anno, il brand cinese capitanato da Richard Yu ha finalmente sollevato il drappo rosso dai due nuovi top di gamma Huawei P50 e Huawei P50 Pro.

Vista la carenza di chip Kirin e l’impossibilità di utilizzare chip Qualcomm 5G, entrambi i modelli sono disponibili in due diverse varianti LTE: una con i rimanenti SoC Kirin 9000 prodotti da Huawei e una con una versione speciale di Snapdragon 888 privata della connettività di ultima generazione.

Huawei P50 arriva con 8GB di RAM mentre per la versione Pro è disponibile anche una variante da 12GB di RAM. Entrambi sono dotato di 128GB o 512GB di memoria interna espandibile tramite schede proprietarie di tipo NM.

Sia Huawei P50 che P50 Pro si possono ricaricare tramite cavo USB Tipo-C ad una potenza massima di 66W, con solo il modello di punta a disporre della ricarica wireless rapida a 50W. La capacità delle batterie è rispettivamente 4.100mAh e 4.360mAh.

I due modelli si differiscono anche nel display, P50 ha un pannello piatto da 6,5″ con refresh rate a 90Hz mentre P50 Pro ha un display curvo da 6,6″ e refresh rate a 120Hz.

Ciò che sicuramente interessa di più per i fan della serie regina di Huawei è il comparto fotografico. Huawei P50 è dotato di una fotocamera principale da 50MP, una ultra grandangolare da 13MP e un teleobiettivo da 12MP stabilizzato otticamente. Huawei P50 Pro va all-in con le migliori fotocamere disponibili al brand: una principale da 50MP, la stessa ultragrandangolare da 13MP, un teleobiettivo con lente periscopica (zoom ottico 3,5x, zoom digitale 100x) da 64MP con OIS e un sensore monocromatico da 40MP.

Entrambi utilizzano una singola fotocamera frontale da 13MP che si trova in un foro posto al centro del display.

Specifiche tecniche Huawei P50 e P50 Pro

Huawei P50 Huawei P50 Pro Dimensioni e peso 156,5 x 73,8 x 7,92 mm

181g 158,8 x 72,8 x 8,5 mm

195g Display 6,5″ OLED FHD+ piatto

1224 x 2700 pixel

90Hz (300Hz touch sampling) 6,6″ OLED FHD+ curvo

1228 x 2700 pixel

120Hz (300Hz touch sampling) SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G

Kirin 9000 Qualcomm Snapdragon 888 4G

Kirin 9000 RAM 8GB 8GB/12GB Memoria 128GB/512GB

Espansione NM fino a 256GB 128GB/512GB

Espansione NM fino a 256GB Fotocamera frontale 13MP f/2,4 13MP f/2,4 Fotocamere posteriori Principale 50MP f/1.8, OIS, PDAF

Teleobiettivo 12MP f/3.4, OIS

Ultragrandangolare 13MP f/2.2

Sensore di profondità da 2MP Principale 50MP f/1.8, OIS, PDAF

Teleobiettivo 64MP f/3.5, OIS, zoom ottico 3,5x, zoom digitale 100x

Ultragrandangolare 13MP f/2.2

Fotocamera monocromatica da 40MP f/1.6 Batteria e ricarica 4.100mAh

66W via cavo 4.360mAh

66W via cavo

50W wireless Software HarmonyOS 2.0 HarmonyOS 2.0 Altro 4G LTE, Wi-Fi 6, NFC, IP68, Speaker stereo, Lettore di impronte ottico nel display, USB Tipo-C 4G LTE, Wi-Fi 6, NFC, IP68, Speaker stereo, Lettore di impronte ottico nel display, USB Tipo-C

Il Huawei P50 Pro sarà disponibile in cinque combinazioni di colori: Yao Gold Black, Cocoa Tea Gold, Snowy White, Dawn Power e Rippling Clouds. Il Huawei P50 standard sarà disponibile in tre colori: Yao Gold Black, Cocoa Tea Gold e Snowy White.

Ancora non sono noti disponibilità e prezzi, inoltre durante l’evento sul territorio cinese è stato confermato che i due prodotti arriveranno anche sul mercato globale ma non sono state ancora confermate tempistiche o modalità.