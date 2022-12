Simile a molti altri smartwatch della casa madre, Huawei Watch Buds si contraddistingue per un piccolo particolare: uno spazio dedicato agli auricolari sotto allo schermo.

A mostrare, con una prova reale, il piccolo segreto di Huawei Watch Buds è stata QSQTechnology in un video dedicato al wearable della casa cinese. Apparentemente simile ad un altro device Huawei, lo smartwatch Buds 3, qui sarà possibile “conservare” gli auricolari in un apposito spazio. E, nel mentre, ricaricarli: una volta alloggiati nello scomparto gli auricolari attingeranno alla abtteria dello smatwatch per tornare ad essere utilizzabili.

E di fatto questo porta a pensare che i due prodotti, Huawei Watch Buds e auricolari , almeno inizialmente saranno venduti in un unico bundle. A tal proposito il nuovo dispositivo wearable avrebbe dovuto essere messo in commercio, almeno sul mercato cinese, già a partire da domani, 2 dicembre, ma un recente comunicato dell’azienda ha rimandato a data da definirsi l’avvio delle vendite.

E, tal proposito, l’azienda non ha ancora rialscio informazioni su quando (o perfino se) Huawei Watch Buds verrà messo in vendita in Europeo. Permane, ovviamente, il ban che impedisce a Huawei di vendere dispositivi negli Stati Uniti. Scomparto a parte non è noto quali siano le reali differenze rispetto a Buds 3: basandosi sul solo aspetto,e su questa particolare feature, possiamo solo pensare che anche Huawei Watch Buds andrà a collocarsi nella fascia alta dei prodotti dell’azienda.