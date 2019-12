I gadget smart più particolari da regalare a Natale

Chi ormai non ha uno smartphone con sé? E allora perché non regalare un accessorio smart particolare per Natale a parenti e/o amici? I gadget per smartphone sono sempre molto apprezzati, a volte perché utili, altre volte perché curiosi, ma sempre graditi. Come sempre, però, non è facile scegliere il gadget ideale o quello più particolare in un mercato sempre più affollato. Per questo, abbiamo selezionato dieci prodotti che – a parer nostro – sono molto interessanti e che vi faranno fare una bella figura nella lunga notte del 25 dicembre.

Sciarpe, cappelli, calzini e pigiami stanno ormai lasciando il posto a oggetti smart che possono fare la gioia di molti e incontrate i gusti più disparati. Dagli accessori per gli amanti della saga di Star Wars, a lenti esterne per chi ama scattare fotografie con lo smartphone passando per un disinfettante per cellulare. Insomma, tanti curiosi accessori che sono diventati la tipologia di regalo perfetta per le feste natalizie. Ecco la nostra selezione.

Power Bank Star Wars

Inutile dire che con un caricabatteria portatile che si presenta nelle vesti della leggendaria Death Star sarà particolarmente apprezzata dai tanti amanti della saga di Star Wars. È un power bank da 4.000 mAh venduta su Amazon a 19,99 euro. È compatta, leggera e di forma rotonda. Può dunque essere trasportata comodamente. Il design ovviamente riprende i tratti distintivi della saga per renderlo abbinabile ad altri prodotti della collezione.

Cover Star Wars

Rimanendo in tema Star Wars. Perché non regalare una cover protettiva per smartphone a tema? Amazon propone una serie di cover per dispositivi differenti: iPhone e smartphone Android di ogni marchio. È possibile scegliere tra diversi modelli che riproducono personaggi, simboli, loghi e oggetti iconici della famosa saga che continua ad appassionare milioni di utenti in tutto il mondo. Un’idea originale ed economica che non deluderà chi la riceverà.

Custodia disinfettante per smartphone

Lasciamo i nostri smartphone praticamente ovunque catturando milioni e milioni di batteri. Poi li riprendiamo in mano e li avviciniamo al volto. Di certo, non possiamo lavarli come facciamo con le mani. Come fare? Ci pensa questo curioso oggetto che uccide i batteri con la luce UV. PhoneSoap si presenta come una custodia in cui adagiare il nostro smartphone per sottoporlo a questo “trattamento” mentre lo carichiamo. Perché PhoneSoap funge anche da caricatore ed è dotato di due porte di ricarica (una USB e una USB-C). Il dispositivo è stato progettato per gli smartphone, ma possiamo disinfettare tutto ciò che desideriamo. Ideale per tutti ma soprattutto per i maniaci del pulito.

Amplificatore in ceramica per smartphone

Non un semplice amplificatore. G-Phone amplifica il suono grazie alla sua forma e al materiale utilizzato. È infatti un piccolo oggetto a forma di tromba realizzato in ceramica che promette di amplificare il suono proveniente dallo smartphone di 15 decibel. Prende ispirazione dal vecchio grammofono e il suo stile vintage lo rende perfetto anche come complemento d’arredo. È disponibile in sette colori ed è compatibile con tutti gli smartphone con lo speaker posizionato sul bordo inferiore e con schermo che non superi i 6 pollici.

Fujifilm Instax Mini Link

Oggetto particolarmente apprezzato dagli amanti delle fotografie. Fujifilm Instax Mini Link è la stampante portatile che stampa fotografie istantanee di alta qualità direttamente dallo smartphone. Funziona tramite connessione Bluetooth e utilizzando l’app dedicata, dalla quale è possibile anche scegliere di stampare un collage di foto o aggiungere un filtro. Le foto vengono stampate in formato mini 62 x 64 mm. Instax Mini Link funge inoltre da unità di controllo remoto per scattare foto di un gruppo con la fotocamera dello smartphone.

Piramide olografica per smartphone

Un gadget originale che sarà apprezzato da chi ama gli ologrammi. La piramide olografica proietta ologrammi utilizzando lo schermo di uno smartphone o tablet. È meno indicato se si possiede un dispositivo con schermo di piccole dimensioni. La riproduzione infatti è più soddisfacente se la base (quindi lo schermo) è di grandi dimensioni. Insomma, un piccolo oggetto non comune che potrebbe far felice chi lo riceve.

Mini Speaker Bluetooth a forma di Panda

Quando si parla di accessori per smartphone, è impossibile non citare almeno una cassa Bluetooth. La proposta per questo Natale è di Thumbs Up che propone degli altoparlanti di piccole dimensioni con un design particolare: a forma di animale (pinguino, gatto, cane, volpe, panda, maiale, gufo e unicorno). Dato l’esplosione degli oggetti a forma di unicorno, è il regalo ideale per chi ama questa creatura mitologica. La cassa ha una potenza di 2W e assicura un’autonomia di 3-4 ore. Inoltre, il tasto di accensione può anche essere utilizzato per scattare foto a distanza dallo smartphone.

Proiettore portatile per smartphone

Un proiettore è l’oggetto che può tornare utile in tantissime circostanze. Immaginate di voler far vedere ai vostri amici il video che avete girato durante il vostro ultimo viaggio con lo smartphone. Invece di essere tutti ammassati cercando di guardare il display, basterà collegare lo smartphone al mini-proiettore Elephas. Le dimensioni compatte (13,5 x 10 x 6 cm e un peso di 0.26 KG) lo rendono perfetto per essere trasportato. Può essere alimentato da un power bank. Al suo interno, incorpora un altoparlante. Può essere usato con diversi dispositivi. Dispone infatti di uscita HDMI, USB, Micro-SD, audio e AV e supporta Amazon Fire TV Stick. È presente anche un telecomando. Insomma, un prodotto abbastanza completo che punta molto sul rapporto qualità/prezzo.

Anello LED per selfie

Inutile dire che è il must-have per gli amanti degli autoscatti, soprattutto se si possiede uno smartphone privo di flash per la fotocamera frontale. Si tratta di una luce LED a forma di anello attaccabile sul dispositivo che permette di avere un’illuminazione migliore per i selfie. È dotato di 36 lampadine LED con 3 modalità differenti di illuminazione. La ricarica avviene tramite un semplice cavo USB ma a disposizione c’è anche il modello a batteria. È possibile posizionarlo anche altrove, come per esempio su uno specchio.

Set di obiettivi per smartphone

Anche l’ultimo gadget è rivolto agli amanti della fotografia, soprattutto per quelli che desiderano avere versatilità e scegliere diverse tipologie di scatto. Gli smartphone attuali – soprattutto top di gamma – si presentano ormai con un comparto fotografico abbastanza completo, ma in alcuni casi si sente la mancanza di alcuni sensori (come per esempio teleobiettivo o macro). In questo caso, vi consigliamo l’acquisto del Kit di obiettivi proposto da Selvim che comprende una lente marco 25X, una grandangolare 0.5X, una fisheye a 235° e uno zoom da 22X. Il tutto è compreso in una pratica borsa da viaggio che include anche un treppiedi. È compatibile con la maggior parte degli smartphone in commercio. Insomma, un prodotto completissimo.

