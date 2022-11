Comincia il Black Friday 2022 e, proprio per questo, le promozioni a vostra disposizione sono davvero moltissime e tutte imperdibili. Avrete la possibilità di cambiare i vostri elettrodomestici, acquistare un nuovo notebook da avere sempre con voi o magari portare a casa un ottimo smartwatch a un prezzo vantaggioso. Nell’articolo di oggi, però, abbiamo pensato di stilare una lista di offerte riguardanti i migliori smartphone in super sconto!

Avrete a disposizione ribassi imperdibili su smartphone OPPO, OnePlus e Xiaomi. Dato che si tratta di prezzi davvero da capogiro che sicuramente non saranno simili per diversi mesi, dopo il Black Friday, vi consigliamo di dedicare qualche minuto alla nostra breve guida, in modo tale da scegliere il prodotto migliore per voi con il massimo risparmio.

I migliori smartphone in offerta per il Black Friday

OPPO Reno6 Pro | -47%

L’OPPO Reno 6 Pro è uno smartphone di fascia medio/alta che vi assicura performance veloci come un fulmine, sempre. L’esperienza fluida continua con una memoria da 12GB e l’espansione OPPO da 7GB di RAM. Inoltre, vi permette di realizzare foto e video di ottima qualità grazie al sensore Sony IMX766. L’autofocus potenziato e l’elevata gamma dinamica, inoltre, vi garantiranno di catturare ogni dettaglio: sia di giorno che di notte. Le immagini ultra-clear da 108MP sono così chiare e strutturate che, grazie alla loro incredibile risoluzione, potrete ingrandire qualsiasi punto della foto e creare un altro grandioso scatto. In più, l’ordinario diventa straordinario grazie all’AI che si occupa di elaborare e ottimizzare migliaia di dati al secondo, mentre la tecnologia video e foto ritratto con Effetto Bokeh di OPPO trasforma le luci di sfondo in meravigliose sfere dai colori intensi.

OnePlus 9 | -33%

Il modello OnePlus 9 5G con 8 GB RAM + 128 GB è un’ottima opzione disponibili in questi giorni di super sconti. Il dispositivo è caratterizzato da uno schermo Fluid AMOLED da 6,55″ con un pannello da ben 120 Hz e da un’importante esclusiva OnePlus sviluppata con Hasselblad: la fotocamera, progettata per ogni situazione e condizione di luce, vi consente di creare foto e video iper realistici. Potrete immortalare i momenti importanti in risoluzione 8K, iper dettagliata e fluida, montando il materiale direttamente sullo smartphone, con effetti di livello professionali ma facili da usare. Inoltre, la Warp Charge 65T è tra le soluzioni di carica più avanzate sul mercato, in grado di fornire la potenza di circa una giornata intera in appena 15 minuti.

OnePlus Nord 2T |-22%

Sempre in ambito OnePlus, non poteva mancare l’ottimo OnePlus Nord 2T con fotocamera flagship da 50 MP e Sony IMX766, più OIS, fotocamera grandangolare da 8 MP e obiettivo mono da 2 MP. Il modello in questione ha la stessa fotocamera anteriore da 32 MP di OnePlus 10 Pro, con un algoritmo di deblurring con AI per assicurarvi che le vibrazioni non rovinino mai i vostri scatti. Da non sottovalutare il display AMOLED da 6,43″ a 90 Hz Full HD+ che supporta HDR10+, in modo tale da vivacizzare le vostra visione di foto, video e contenuti in streaming. In più, grazie alla ricarica SUPERVOOC a 80 W, Nord 2T batte in velocità qualsiasi altro telefono della gamma. Fa il pieno di energia alla batteria da 4500 mAh per un giorno intero in appena 15 minuti, con un aumento della velocità di carica del 120% rispetto al primo modello.

OPPO Find X5 Lite | -34%

L’OPPO in questione vi assicura 8GB di RAM + 256GB di ROM, ricarica Supervooc da 65W in grado di assicurarvi buone performance giornaliere e un comparto foto e video davvero interessante, soprattutto nella modalità ritratto. Con i 25 livello di apertura regolabile di questa feature, potrete creare uno scatto professionale. In alternativa potrete immortalare dei momenti in stile DSLR grazie alla modalità video Bokeh Flare Portrait di OPPO. In più, vi assicura sempre un’ottima stabilizzazione e mantiene il soggetto e il Focus sempre al meglio.

Xiaomi 12X | -29%

Lo Xiaomi 12X è tra i prodotti di fascia più alta in questa lista. Il modello vanta una fotocamera principale da 50 MP di livello professionale, una ultra grandangolare da 13 MP e una telemacro da 5 MP. Si tratta di uno smartphone per riprese versatili, grazie anche alle potenti capacità di calcolo dell’IA e alla qualità garantita dall’opzione di registrazione a 8K. Inoltre, la modalità notturna è disponibile non solo sulla fotocamera principale, ma anche sulla fotocamera frontale ultra grandangolare da 32 MP, offrendo maggiore flessibilità per catturare incredibili scatti notturni.

Non meno importante, Xiaomi 12X è dotato di uno schermo AMOLED da 6,28″ con TrueColor, fornisce oltre 68 miliardi di colori e supporta una luminosità di picco di 1.100 nits per offrire un’esperienza visiva vivida con immagini spettacolari.

