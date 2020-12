Iliad Flash 70, la nuova offerta a tempo limitato vi sommergerà di giga!

Iliad ha annunciato la disponibilità di una nuova offerta lampo che sarà disponibile solamente per i prossimi giorni. Flash 70 mette a disposizione dei clienti dell’operatore di origine francese minuti ed SMS illimitati oltre che una gran quantità di giga per la navigazione in internet, anche in 5G, ad un prezzo decisamente allettante. Cosa aspettate?

Il quarto operatore di rete italiano, il cui ingresso nel nostro Paese è stato reso possibile dalla joint venture tra Wind e Tre, ha fatto grandissimi passi avanti dal suo arrivo sul territorio del Bel Paese. Iliad è stata in grado di conquistare la fiducia di milioni di utenti grazie alle proprie tariffe chiare, semplici e puntando tutto sulla comunicazione diretta con i propri utenti.

Il gestore di rete mobile ha deciso di offrire per un periodo limitato una nuova offerta voce e dati, attivabile da chiunque decida di acquistare una nuova SIM Iliad oppure effetti una portabilità da un altro operatore.

L’offerta Iliad Flash 70 comprende:

Minuti illimitati

SMS Illimitati

70GB di traffico sotto rete dati anche in 5G (dove disponibile)

Non possono mancare i comodi servizi di segreteria telefonica, “Mi richiami” che permette di leggere in chiaro il numero di telefono delle chiamate in ingresso, il controllo credito residuo e la possibilità di utilizzare l’hotspot.

Anche le chiamate internazionali sono incluse nel prezzo di questa interessante offerta. Iliad mette infatti a disposizione dei propri utenti chiamate illimitate verso più di 60 Paesi in tutto il mondo.

In caso di roaming in territorio Europeo, l’offerta garantisce l’accesso a tutti i propri minuti ed SMS gratuiti e ben 6GB da utilizzare al di fuori dei confini nazionali.

Quanto costa attivare Iliad Flash 70? Per poter usufruire dell’offerta verrà richiesto solamente il pagamento una tantum di 9,99 euro per l’attivazione della nuova SIM Iliad, niente di più. Dal momento che la scheda SIM sarà attiva il costo mensile dell’offerta sarà di 9,99 euro, davvero difficile fare di meglio!

C’è da fare in fretta però, Iliad manterrà disponibile questa promozione comprensiva di minuti ed SMS illimitati oltre che 70GB di traffico dati solamente per 30 giorni, fino al 21 gennaio 2021.

Per maggiori informazioni e per l’attivazione dell’offerta vi lasciamo al sito ufficiale Iliad dedicato alla promo Flash 70.