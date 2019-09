iPhone 11 e Apple Watch Serie 5 da oggi disponibili sul mercato

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Serie 5 da oggi 20 settembre sono disponibili all'acquisto sul sito ufficiale e su Amazon.

Giorni positivi per i prodotti Apple. Dopo il rilascio della versione definitiva di iOS 13 nella giornata di ieri, da oggi iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Serie 5 sono ufficialmente disponibili sul mercato. Le consegne per coloro che hanno effettuato il preordine saranno effettuate a partire da oggi 20 settembre. I nuovi dispositivi sono acquistabili sia sullo store online di Apple che su Amazon. Cogliamo l’occasione per ricordare prezzi e caratteristiche principali.

iPhone 11 è il modello più economico della gamma. Basato sul nuovo processore A13-Bionic è disponibile in tre diverse configurazioni: 64 GB, 128 GB e 256 GB di memoria interna a un prezzo rispettivamente di 839 euro, 889 euro e 1.099 euro. Le colorazioni sono bianco, nero, verde, giallo, viola e rosso. Questo modello è dotato di un display Liquid Retina da 6,1 pollici, di due fotocamere posteriori da 12 MP e una fotocamera frontale di ugual risoluzione.

iPhone 11

Per iPhone 11 Pro, invece, si parte da 1.189 euro per la versione con 64 GB di memoria interna passando a 1.359 euro con 256 GB fino ad arrivare a 1.589 euro per il modello con 512 GB di memoria interna. Le varianti cromatiche disponibili sono: grigio siderale, argento, verde notte e oro. iPhone 11 Pro integra un pannello OLED da 5,8 pollici con risoluzione di 1125 x 2436. Il comparto fotografico, infine, vede la presenza di tre fotocamere posteriori.

Per portarsi a casa iPhone 11 Pro Max sono necessari 1.289 euro (64 GB) che passano a 1.459 euro e 1.689 euro rispettivamente per il modello con 256 GB e 512 GB di spazio di archiviazione. In questo caso, la parte frontale è occupata da uno schermo OLED da 6,5 pollici con risoluzione di 1242 x 2688.

Infine, Apple Watch Serie 5 che – come abbiamo avuto modo di raccontarvi nell’articolo di presentazione – non rappresenta una rivoluzione rispetto alla generazione precedente. La novità più interessante è l’arrivo della funzione Always-On-Display per lo schermo Retina. Sono disponibili anche le versioni con cassa in ceramica bianca e titanio. I prezzi per il nuovo smartwatch di casa Apple sono diversi a seconda della grandezza della cassa e dei materiali scelti. Il prezzo di partenza, comunque, per Apple Watch Serie 5 40 mm con cassa in alluminio è di 459 euro (489 euro con cassa da 44 mm). Mentre con cassa in acciaio inossidabile sono necessari 759 euro (40 mm) e 809 euro (44 mm).