Apple Watch Serie 5 ufficiale: disponibile dal 20 settembre

Apple Watch Serie 5 è ufficiale: arriva l'Always-On-Display. Si parte da 399 dollari (GPS) che diventano 499 dollari (LTE+GPS).

Apple Watch Serie 5 è stato ufficialmente annunciato nel corso dell’evento in corso in questo momento. Come previsto, non ci troviamo davanti a una rivoluzione. La novità più interessante è la tanto attesa funzione Always-On Display che permette così di avere a disposizione sempre le informazioni che ci interessano. A detta dell’azienda, tutto ciò non avrà un impatto negativo sulla batteria. Lo smartwatch promette infatti un’autonomia di 18 ore, proprio come la generazione precedente. Ogni quadrante è stato accuratamente ottimizzato per il nuovo display e per preservare la durata della batteria, lo schermo si oscura in modo intelligente quando il polso di un utente è abbassato.

La nuova creatura di casa Apple guadagna la bussola che mostra latitudine, altitudine e inclinazione. Grande attenzione ancora una volta alle funzioni relativi alle emergenze. Gli utenti ora possono chiamare i servizi di emergenza direttamente da Apple Watch in oltre 150 Paesi, anche senza iPhone. Come preannunciato da alcune indiscrezioni, Apple Watch Serie 5 arriva anche con la cassa in titanio e in ceramica bianca.

Rimangono gli stili classici come la cassa in acciaio inossidabile in oro, argento e nero spaziale, mentre la cassa in alluminio in argento, oro e grigio siderale è ora realizzata per la prima volta in alluminio serie 7000 riciclato al 100%. Non mancano le varianti Nike e Hermés.

Potenziate le funzioni di salute. WatchOS 6 introduce le funzioni di Cycle Tracking per il monitoraggio del ciclo mestruale e l’app Noise per il controllo della rumorosità ambientale. Non manca ovviamente il monitoraggio completo del battito cardiaco, introdotto con Apple Watch Serie 4.

A partire da oggi, Apple Watch Series 5 (GPS) è disponibile per l’ordine al prezzo di 399 dollari. Mentre Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) è disponibile a 499 dollari. Entrambi i modelli saranno disponibili nei negozi a partire da venerdì 20 settembre. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni sui prezzi italiani.

Prezzi

Cassa in alluminio: da 459 euro

Cassa in acciaio inossidabile: da 759 euro

Cassa in acciaio inossidabile e maglia milanese: da 809 euro

Cassa in ceramica bianca: da 1.409 euro

Cassa in titanio: da 859 euro

Nike Sport: da 459 euro

Hermés: da 1.369 euro

Disponibilità a partire dal 20 settembre. Inoltre, Apple Watch Serie 3 è ora disponibile a 239 euro.