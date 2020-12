iPhone 12, la batteria di scarica troppo in standby?

Brutte notizie da alcuni possessori dei nuovi iPhone 12. Stando a quanto fatto emergere dai colleghi di 9to5mac, alcuni possessori dei nuovi arrivati in casa Apple hanno cominciato a lamentare sul forum ufficiale il rapido consumo della batteria in standby. La segnalazione è arrivata da un utente (Master26A), possessore di un iPhone 12 Pro. In risposta al suo post, altri utenti hanno lamentato lo stesso problema.

Per cercare di isolare il problema, in alcuni casi sono state disattivate alcune funzioni come il 5G e l’aggiornamento in background delle app ma senza alcun riscontro positivo. Come detto, l’utente Master26A non sembra essere l’unico a riscontrare l’anomalia. Alcuni hanno osservato un calo della batteria tra il 20% e il 40% durante la notte, senza che il dispositivo venisse utilizzato e con tutte le connessioni disattivate.

Credit - ApplesPears88

Dai grafici presenti all’interno dell’articolo, si nota come la batteria si scarichi alla stessa velocità sia che si stia utilizzando lo smartphone sia in standby. Un altro utente ha riferito di aver esposto il problema al supporto Apple che – a seguito di una diagnosi – avrebbe dichiarato che non si tratta di un problema hardware, il che lascia pensare che potrebbe essere legato a qualche bug presente in iOS. Un bug che potrebbe essere risolto attraverso un futuro aggiornamento software.

I modelli maggiormente interessati sembrano essere iPhone 12 Pro e iPhone 12 Mini.