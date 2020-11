iPhone 12 Mini e 12 Pro Max, oggi i preordini: dove, come e quando

Oggi, 6 novembre, è il giorno scelto da Apple per aprire le prenotazioni per iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max, con qualche settimana di ritardo rispetto a iPhone 12 e iPhone 12 Pro (di cui potete leggere la nostra recensione). Il più “economico” e il più costoso della serie potranno essere pre-ordinati a partire dalle ore 14:00 sul sito ufficiale Apple (a questo link). Le spedizioni partiranno il 13 novembre e se sarete veloci potrete essere tra i primi a ricevere i nuovi smartphone del colosso di Cupertino.

Per il momento, su Apple Store non è possibile effettuare acquisti in attesa dell’avvio dei preordini di iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max. Come noto, dopo pochissimo tempo saranno disponibili anche su Amazon. Di seguito, ricapitoliamo i prezzi e le disponibilità mentre per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a leggere l’articolo dedicato.

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini con il suo display OLED da 5,4 pollici e due fotocamere posteriori da 12 Megapixel arriva nelle colorazioni Black, Blu, Green, Red e White nei seguenti tagli di memoria e prezzi:

64 GB a 839 euro

128 GB a 889 euro

256 GB a 1.099 euro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max con il display OLED da 6,7 pollici e tre fotocamere posteriori da 12 Megapixel più il sensore LiDAR arriva nelle colorazioni Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue nei seguenti tagli di memoria e prezzi:

128 GB a 1.289 euro

256 GB a 1.409 euro

512 GB a 1.639 euro