iPhone 13 potrebbe deludere le vendite, non per colpa di Apple

Il mondo della tecnologia, in particolare quella mobile, si rifornisce di SoC che sono essenziali per far funzionare uno smartphone, un tablet, un laptop, etc.

La pandemia mondiale (e non solo) ha fatto traballare diversi equilibri che si erano consolidati nel corso dei decenni. Uno di questo è quello relativo al cambiamento di abitudini, che sono dovute diventare per forza di cose più stazionarie per evitare di complicare la situazione sanitaria. Questo “fermarsi” ha fatto in modo che la richiesta di dispositivi sia aumentata considerevolmente, complice anche lo Smart Working. E ora c’è un problema: l’offerta non riesce a stare dietro alla domanda.

Proprio oggi TSMC ha comunicato che la carenza di SoC è presente e si protrarrà fino agli inizi del 2022. Inoltre l’azienda è il maggior fornitore per i dispositivi Apple e, se tanto ci da tanto, quest’ultimi potrebbero subire dei ritardi nella produzione o essere disponibili in quantità più limitate.

E anche se Apple non ha alcun problema nell’immettere denaro nelle casse di TSMC, la questione si annoda ancora più in alto, visto che la società di Cupertino si è trovata costretta a modificare i suoi piani riguardo la produzione di iPad e MacBook. Di recente, secondo dei rumors, anche il prossimo iPad Pro da 12,9 pollici sarebbe previsto per la sua commercializzazione ma sarà distribuito in quantità limitate.

Ma non è solo Apple ad avere difficoltà da qui all’inizio del 2022. Anche gli altri OEM avrebbero problemi con le forniture, come Xiaomi che avrebbe già pronto un piano per limitare i danni in termini di fatturato che sono previsti per i mesi a venire. In questo caso sarebbe Qualcomm “il problema” con ritardi di consegna di SoC fino a 30 settimane.

Insomma, a farne le spese potrebbe essere proprio iPhone 13 che con limitate scorte di SoC, di conseguenza, ne limiterà la presenza in termini di quantità sul mercato.