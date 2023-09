JerryRigEverything è noto ai più per i suoi video su YouTube dove effettua test di durevolezza, piuttosto estremi, per mostrare la resistenza degli Smartphone. Ovviamente il canale di JerryRigEverything si occupa anche di altro ma i suoi test, condotti, quasi, sempre con gli stessi strumenti per mostrare in maniera il più imparziale possibile la resistenza ai graffi, alle bruciature e alla pressione, sono da sempre quelli più apprezzati.

Ovviamente non potevano mancare all’appello i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max i quali, dopo essere stati rilasciati globalmente nella giornata di ieri, sono finiti immediatamente tra le grinfie di JerryRigEverything per il solito ciclo di test.

Laddove, però, tutti i test che il creator ha condotto si sono rivelati tanto estremi, e inusuali per l’uso comune, quanto interessanti per comprendere la resistenza ad abrasioni, fiamme vive e, ovviamente, graffi, al minuto 7:20 del video è successo qualcosa di totalmente inaspettato.

Jerry, difatti, effettua il classico “bending test”, il quale server per scoprire se lo smartphone si piega con la semplice pressione delle dita nella parte centrale, e posteriore, del corpo, il vetro che ricopre il dorso dell’iPhone 15 Pro Max si è crepato da parte a parte con una naturalezza, apparentemente, incredibile.

Ora, prima di gridare allo scandalo o al “vetrogate”, c’è da tenere in considerazione un paio di aspetti. Il primo fra tutto è che non sappiamo la forza che il creator ha profuso durante il test.

Motivo per il quale risulta difficile capire se possa essere una situazione “comune”; secondo aspetto da considerare è che, come detto anche dal creator, la maggior fragilità del vetro potrebbe derivare dalla modularità di quest’ultimo, che ora è applicato al corpo dello smartphone, e non più parte di quest’ultimo, rendendolo potenzialmente più fragile ma anche più economico da sostituire in caso di danni.

L’aspetto più interessante, però, è notare come JerryRigEverything abbia compiuto lo stesso esperimento, una manciata di minuti dopo, su un iPhone 15 Pro normale, notando che il vetro ha resistito perfettamente al suo “bending test”.

Questo può indicare due potenziali scenari: il vetro di iPhone 15 Pro Max è più fragile, in caso di piegature forzate, rispetto a quello del modello standard, oppure il modello utilizzato da JerryRigEverything presentava un difetto di fabbricazione emerso, malauguratamente, durante il video.

Resta indubbio che, in seguito a questo episodio, ora vedremo proliferare “bending test” da parte di chiunque, scoprendo in breve tempo se bisogna temere per la salute del vetro posteriore di iPhone 15 Pro Max o no.