iPhone 15 Pro Max da 256 GB, CHE PREZZO: risparmi il 19%!

Se siete alla ricerca di uno smartphone di punta che coniughi tecnologie avanzata, design raffinato e velocità da urlo, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. L'iPhone 15 Pro Max da 256 GB di colore nero, con scocca in titanio, è disponibile a soli 1199,00€ anziché 1489,00€, potete quindi approfittare di un ottimo sconto del 19% su un dispositivo top di gamma della casa di Cupertino!

iPhone 15 Pro Max da 256 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 15 Pro Max da 256 GB è uno smartphone top di gamma dotato di funzionalità all'avanguardia: rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di tecnologia che non vogliono rinunciare a prestazioni di alto livello sotto ogni aspetto, dal SoC A17 Pro alla fotocamera. Si parla di un telefono resistente a schizzi, gocce e polvere grazie alla struttura in titanio, con un display Super Retina XDR da 6,7" ProMotion per prestazioni grafiche ottime e frequenza di aggiornamento adattiva.

Con la porta USB-C compatibile con lo standard USB 3 e il Wi-Fi 6e risulta perfetto per i professionisti che trasferiscono grosse mole di dati, e in tal senso un grosso lavoro è stato fatto anche per la batteria, ora ottimizzata al massimo per coprire l'intero arco della giornata. Proprio per i professionisti che si spostano spesso, non manca la compatibilità con gli altri dispositivi Apple, la quale permette di creare dei veri e propri ecosistemi nel giro di qualche tap.

Passando alle fotocamere troviamo una principale da 48MP e un teleobiettivo 5x, con sette obiettivi professionali facilmente selezionabili, e con la possibilità di ottenere un risultato estremamente professionale e dettagliato, che si utilizzi lo zoom o meno. Le dimensioni di questa edizione sono inoltre leggermente superiori rispetto agli iPhone 15 Pro, proprio per chi necessita di uno schermo più grande e non vuole scendere a compromessi in tal senso.

Con un prezzo scontato di 1.199,00€, l'iPhone 15 Pro Max da 256 GB rappresenta un’opzione di altissimo livello per chi desidera tecnologia avanzata, qualità fotografica professionale e durata della batteria affidabile. La combinazione di robustezza grazie al titanio, assieme prestazioni grafiche eccezionali con lo schermo top di gamma, passando per un potente sistema di fotocamere, lo rendono un dispositivo senza compromessi.

Vedi offerta su Amazon