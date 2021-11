iPhone con porta USB Tipo-C, arriva il tutorial

Nelle scorse settimane aveva destato scalpore un brevissimo video condiviso su YouTube da parte dello studente di ingegneria Ken Pillonel, che mostrava un iPhone X perfettamente funzionante e in grado di ricaricarsi mediante un connettore USB Tipo-C.

Nella descrizione del video Pillonel aveva spiegato per sommi capi il procedimento che lo ha portato a ottenere il device modificato:

“Eccoci qua. Ho finalmente costruito il primo iPhone al mondo con una porta USB Tipo-C. Supporta sia la ricarica che il trasferimento dei dati. Il primo passo è stato far funzionare il sistema elettronico. Poi il passo successivo è stato fare il reverse engineering del connettore Apple C94 e aggiungere il mio PCB con una porta USB Tipo-C femmina. Poi la parte pratica del progetto è stata impostata e testata e infine ho fatto entrare tutto nell’iPhone!“

In conclusione Pillonel aveva anche anticipato di stare preparando un vero e proprio video, per spiegare passo a passo la procedura effettuata per ottenere il suo iPhone con porta USB: finalmente la guida step-by-step tanto attesa è qui.

Ken Pillonel, che evidentemente non si aspettava la popolarità che il suo progetto ha raggiunto nel giro di pochi giorni, ha approfondito mediante questo video i dettagli, gli inconvenienti tecnici e le prove che lo hanno condotto al risultato finale.

Nello specifico il video si concentra sulla sostituzione della porta Lightning con la porta USB Tipo-C. Il procedimento ha richiesto a Ken la sostituzione del chip C94 di Apple, che è responsabile della ricarica del dispositivo e del riconoscimento di connettori e accessori compatibili.

Come si poteva già intuire, questa è un’operazione di livello avanzato, che ha richiesto l’acquisto di componenti esterni e competenze di ingegneria che non tutti gli utenti possiedono. Insomma, non fatelo a casa se non siete più che preparati in questo campo, ma soprattutto tenete conto che una modifica così radicale delle componenti interne di un iPhone comporta l’immediato annullamento della garanzia Apple.

L’esperimento condotto da Ken Pillonel ha attirato l’attenzione della stampa di settore e degli utenti Apple per una buona ragione: insieme al modello base di iPad, l’iPhone è tra gli ultimi dispositivi Apple a mantenere il connettore proprietario Lightning anziché quello USB Tipo-C. Inoltre Apple ha ricevuto, proprio per questo motivo, un ultimatum da parte della Commissione Europea, che entro due anni intende rendere USB Tipo-C la porta standard per qualunque dispositivo venduto in Unione Europea.

Se qualcuno nel frattempo fosse interessato al primo prototipo di iPhone con porta USB Tipo-C, Pillonel lo ha messo all’asta su eBay: gli appassionati hanno già fatto raggiungere all’inserzione la cifra astronomica di 4950 dollari, ossia circa 4280 euro.