La nuova gamma Nokia è servita: Love it, trust it, keep it!

HMD Global ha appena presentato i nuovi smartphone Nokia e, con l’occasione, inaugura una nuova nomenclatura atta a renderne ancora più semplice l’identificazione al pubblico.

La società finlandese diventa sempre più grande, esplora nuove opportunità e vuole lasciare il segno nel cuore dei clienti con un nuovo mantra formato da tre parole: Love it, trust it e keep it.

Love it, come l’amore che Nokia vuole far provare ai clienti rinnovando design e scelta dei materiali. Il consumatore deve essere soddisfatto e fiero del suo acquisto. Trust it, come la fiducia sempre maggiore che l’azienda vuole guadagnare da parte dei clienti che la scelgono perché sanno che del marchio possono fidarsi ed essere sempre tenuti in considerazione con 2 anni di aggiornamenti. Keep it, come il titolo di affidabilità che il brand si è guadagnato nel tempo, già agli inizi del millennio.

Sono tre (per ora) le famiglia di dispositivi che si presentano:

C-Series : HMD Global vuole riorganizzare la fascia entry level con dispositivi dall’elevato rapporto qualità-prezzo;

: HMD Global vuole riorganizzare la fascia entry level con dispositivi dall’elevato rapporto qualità-prezzo; G-Series: con questa famiglia l’obiettivo è quello di portare ai clienti devices con il minimo comun denominatore menzionato poc’anzi: love it, trust it e keep it.

con questa famiglia l’obiettivo è quello di portare ai clienti devices con il minimo comun denominatore menzionato poc’anzi: love it, trust it e keep it. X-Series: Nokia sa cosa offrire ai clienti che vogliono spendere un po’ di più, creando degli smartphone dal deciso valore aggiunto.

I nuovi smartphone sono il Nokia G10, G20, Nokia X10, X20 e Nokia C20 e ora vi riporteremo le loro schede tecniche ufficiali. Presenti anche le nuove Earbuds che vi raccontiamo a fine articolo.

Nokia G10

Con la sua batteria da oltre 5000mAh, lo smartphone è capace di fornire autonomia fino a 3 giorni! Appartiene alla fascia entry level e la sua provenienza dai paesi del nord lo fa essere esteticamente elegante e riconoscibile in mezzo agli smartphone concorrenti. Inoltre al day one è già presente Android 11 che avrà due anni di aggiornamenti di sistema operativo e tre di patch di sicurezza distribuite mensilmente.

Display 6,5 pollici HD+ in rapporto 20:9 SoC Mediatek G25 octa core 2,0GHz RAM 3GB / 4GB Memoria 32GB / 64GB, espansione Micro SD fino a 512GB Fotocamera posteriore Principale da 13MP, Macro da 2MP, Profondità da 2MP Fotocamera anteriore Singola da 8MP Batteria 5050mAh Certificazione IP Si, IPX2 Software Android 11 Dimensione e peso 164,9 X 76 X 9,2 mm e 194g Connettività 4G+, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou, USB Tipo-C, jack audio 3,5mm Extra Dual SIM, sensore delle impronte digitali, radio FM

Nokia G20

Con una fotocamera quadrupla da 48MP lo smartphone è capace di scattare buone foto anche in condizioni di luce scarsa grazie alle modalità night mode. Registrare i video sarà un’esperienza ricca e accattivante con l’audio OZO. Si pone nella fascia entry level e pur avendo un’enorme batteria da 5000mAh riesce a rimanere sotto i 200 grammi di peso.

Display 6,5 pollici HD+ in rapporto 20:9 SoC Mediatek G35 octa core 2,3GHz RAM 4GB Memoria 64GB / 128GB, espansione Micro SD fino a 512GB Fotocamera posteriore Principale da 48MP, Macro da 2MP, Profondità da 2MP, Utrawide da 5MP Fotocamera anteriore Singola da 8MP Batteria 5050mAh Certificazione IP Si, IPX2 Software Android 11 Dimensione e peso 164,9 X 76 X 9,2 mm e 197g Connettività 4G+, WiFi b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou, USB Tipo-C, jack audio 3,5mm Extra Dual SIM, sensore delle impronte digitali, radio FM

Nokia X10

Con X10 si punta in alto e la quadrupla fotocamera è firmata da Zeiss, già partner di Nokia in passato. Con il suo SoC Snapdragon si pone all’interno della fascia media e incorporando anche un modem 5G. Con display forato in risoluzione FullHD+ detiene un aspetto giovane e possiede la certificazione Android Enterprise Recommended.

Display 6,67 pollici Full HD+ in rapporto 20:9 SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G RAM 4GB / 6GB Memoria 64GB / 128GB, espansione Micro SD fino a 512GB Fotocamera posteriore Principale da 48MP, Macro da 2MP, Profondità da 2MP, Utrawide da 5MP Fotocamera anteriore Singola da 8MP Batteria 4470mAh Certificazione IP Si, IP52 Software Android 11 Dimensione e peso 168,94 X 79,7 X 9,1 mm e 210g Connettività 5G, 4G+, WiFi b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou, USB Tipo-C, jack audio 3,5mm Extra Dual SIM, sensore delle impronte digitali, radio FM

Nokia X20

Lo smartphone ha un comparto fotografico di livello con una quadrupla fotocamera da 64MP che permette di realizzare scatti e video di “qualità cinematografica”. Inoltra guardare contenuti sull’ampio display da 6,67 pollici è accattivante con una luminosità elevata e una risoluzione FullHD+.

Display 6,67 pollici Full HD+ in rapporto 20:9 SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G RAM 6GB / 8GB Memoria 128GB, espansione Micro SD fino a 512GB Fotocamera posteriore Principale da 48MP, Macro da 2MP, Profondità da 2MP, Utrawide da 5MP Fotocamera anteriore Singola da 32MP Batteria 4470mAh Certificazione IP Si, IPX2 Software Android 11 Dimensione e peso 168,94 X 79,7 X 9,1 mm e 210g Connettività 5G, 4G+, WiFi b/g/n/ac, Bluetooth 5, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou, USB Tipo-C, jack audio 3,5mm Extra Dual SIM, sensore delle impronte digitali, radio FM

Nokia C20

L’apripista degli smartphone entry level è servito. Presente Android 11 Go Edition e due anni di aggiornamenti certificati. La costruzione è in policarbonato ed è particolarmente curata, integra una batteria da 3000mAh che lo fanno essere spesso solo 8,8mm.

Display 6,5 pollici HD+ in rapporto 20:9 SoC Unisoc SC9863a octa core RAM 1GB / 2GB Memoria 16GB, 32GB espansione Micro SD fino a 256GB Fotocamera posteriore Principale da 5MP Fotocamera anteriore Singola da 5MP Batteria 3000mAh Certificazione IP Nessuna Software Android 11 Go Edition Dimensione e peso 169,9 X 77,9 X 8,8 mm e 191g Connettività 4G+, WiFi b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/AGPS, Micro USB, jack audio 3,5mm Extra Dual SIM, Face Unlock, radio FM

Nokia Lite Earbuds

Le Nokia Lite Earbuds hanno controlli intuitivi per la musica, l’assistente vocale e le chiamate. Si distinguono per durata della batteria e per la custodia tascabile che garantisce circa sei ricariche complete.

Prezzi e disponibilità

Nokia G10 sarà disponibile dalla fine di aprile nelle versioni 3/32 e 4/64 a partire da 149 euro. Colori Night e Dusk;

sarà disponibile dalla fine di aprile nelle versioni 3/32 e 4/64 a partire da 149 euro. Colori Night e Dusk; Nokia G20 sarà disponibile dal mese di giugno nelle versioni 4/64 e 4/128 a partire da 179 euro. Colori Night e Glacer;

sarà disponibile dal mese di giugno nelle versioni 4/64 e 4/128 a partire da 179 euro. Colori Night e Glacer; Nokia X10 sarà disponibile dal mese di giugno nelle versioni 6/64, 6/128 e 4/128 a partire da 329 euro. Colori Forest e Snow;

sarà disponibile dal mese di giugno nelle versioni 6/64, 6/128 e 4/128 a partire da 329 euro. Colori Forest e Snow; Nokia X20 sarà disponibile dal mese di maggio nelle versioni 6/128 e 8/128 a partire da 379 euro. Colori Midnight Sun e Nordic Blue;

sarà disponibile dal mese di maggio nelle versioni 6/128 e 8/128 a partire da 379 euro. Colori Midnight Sun e Nordic Blue; Nokia C20 sarà disponibile dal mese di giugno nelle versioni 1/16 e 2/32 a partire da 109 euro. Colori Sand e Dark Blu.

sarà disponibile dal mese di giugno nelle versioni 1/16 e 2/32 a partire da 109 euro. Colori Sand e Dark Blu. Nokia Lite Earbuds saranno disponibili da oggi al prezzo di 39 euro. Colori Polar Sea e Charcoal.