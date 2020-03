LG G9 ThinQ non si farà? La società potrebbe cambiare strategia

LG G9 ThinQ potrebbe non arrivare mai sul mercato. Secondo quanto riportato dai media coreani, la serie G lascerebbe il posto a una nuova linea indirizzata alla fascia media del mercato smartphone. Questo dettaglio si allinea alle recenti notizie trapelate a proposito del costo elevato del processore Snapdragon 865 di Qualcomm.

Nei giorni scorsi, infatti, alcune voci hanno avanzato l’ipotesi che LG – così come Google – avrebbero scelto di utilizzare lo Snapdrgagon 765G per i loro prossimi dispositivi al posto del SoC di fascia alta del produttore di San Diego. In questo contesto, si inserisce la nuova indiscrezione. Il produttore sudcoreano, dunque, rinuncerebbe al top di gamma G9 ThinQ per focalizzarsi su uno smartphone – dal nome diverso – equipaggiato con il processore di fascia media della serie 700.

Per ciò che concerne le caratteristiche tecniche, non dovrebbe mancare l’accessorio Dual Screen che di fatto permette di aggiungere letteralmente un secondo schermo a quello principale. I media locali si aspettano un display tra 6,7 e 6,9 pollici, quattro fotocamere posteriore con sensore principale da 48 Megapixel e una batteria da 4.000 mAh. Il sostituto di LG G9 ThinQ dovrebbe essere, inoltre, il primo con connettività 5G dal prezzo accessibile.

Al momento non sappiamo quando questo possibile smartphone verrà svelato. Come sempre, ricordiamo che si tratta di indiscrezioni e che – in quanto tali – è bene prendere le informazioni riportate con la giusta cautela. Staremo a vedere!