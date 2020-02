LG porterà in Europa prevalentemente top di gamma compatibili con il 5G

LG starebbe cercando di risollevare la propria situazione per quanto riguarda gli smartphone: in Europa potrebbero arrivare prevalentemente dispositivi 5G di alta qualità. L’obiettivo della società sarebbe quello di differenziare i prodotti commercializzati in ogni singolo stato, così da poter studiare delle tecniche appropriate.

Il 2020 potrebbe essere l’anno della crescita per la divisione mobile di LG? Per il momento, è ancora difficile rispondere a questa domanda. A quanto pare, però, il brand avrebbe intenzione creare delle strategie costruite appositamente per alcune regioni geografiche.

In Europa e in alcune zone dell’America, la società avrebbe intenzione, durante il 2020, di lanciare quasi esclusivamente dispositivi di fascia alta dotati di 5G. In queste specifiche zone del mondo, i consumatori potrebbero essere più propensi ad acquistare device di questa tipologia, gli operatori offrono piani molto convenienti e il loro marketing è abbastanza aggressivo. In Corea del Sud, invece, è previsto l’arrivo di prodotti mass premium, caratterizzati da un costo più contenuto.

Durane il 2020, LG prevede di riuscire a soddisfare molte richieste di smartphone 5G negli Stati Uniti, in Giappone, in Corea del Sud e in Europa. Ad aiutare a raggiungere questo obbiettivo vi sarebbe il ritardo di Apple, che potrebbe lanciare il primo iPhone compatibile con lo standard di quinta generazione entro qualche mese.