Il mondo è pieno di gente che spende €1000 e più per un telefono

Nel mondo in continua evoluzione degli smartphone di fascia alta, il 2023 ha portato sia tendenze attese che sorprese impreviste. L'anno ha visto un'impennata significativa dei prezzi degli smartphone di punta. Sorprendentemente, questa impennata dei prezzi non ha scoraggiato i consumatori, come rivela un recente studio di Counterpoint Research.

I dati preliminari sulle vendite per il 2023 hanno rivelato un notevole aumento del 6% nel mercato degli smartphone premium. Definiti come dispositivi con un prezzo di vendita al dettaglio pari o superiore a 600 dollari, questo settore ha registrato un notevole cambiamento, con la categoria ultra-premium, che comprende i prodotti con un prezzo pari o superiore a 1.000 dollari, che rappresenta oltre un terzo delle vendite.

Nonostante l'aumento dei costi, Apple ha mantenuto la sua posizione di forza nel mercato premium, con una quota del 71% nel 2023. Pur registrando una leggera flessione rispetto alla quota di mercato del 75% del 2022, il gigante tecnologico è rimasto il leader indiscusso. Concorrenti come Samsung, Xiaomi e Huawei hanno registrato guadagni incrementali, intaccando collettivamente il dominio di Apple. Oppo, compresa la sua sussidiaria OnePlus, è emersa come l'unico altro attore significativo, assicurandosi una quota di mercato pari o superiore all'1%. Tutti gli altri marchi non nominati collettivamente rappresentano il 4% del mercato.

Contrariamente alle previsioni di una flessione del mercato degli smartphone dovuta alle sfide economiche globali, gli smartphone premium hanno superato le aspettative. Questi dispositivi hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostenere il mercato complessivo, una tendenza che si prevede continuerà nei prossimi anni.

Gli smartphone pieghevoli hanno continuato la loro traiettoria di popolarità, con le serie Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 di Samsung che hanno contribuito in modo significativo alla crescita del mercato. Allo stesso modo, la serie Mate 60 Pro di Huawei ha riscosso un forte successo, contribuendo alla modesta crescita delle vendite del marchio.

In prospettiva, Samsung punta a iniziare il 2024 con una nota positiva con il lancio della serie Galaxy S24, previsto durante l'evento Unpacked del 17 gennaio. Il mercato, in particolare quello degli smartphone a partire da 1.000 dollari, non sembra voler rallentare, portando le aziende a spingersi oltre i limiti e a esplorare nuovi fasce di prezzo per soddisfare le preferenze dei consumatori.