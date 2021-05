Lo smartphone più esagerato del 2021 è di Sharp e (purtroppo) non potete averlo

Sharp ha appena presentato al mondo lo smartphone top di gamma che tutti gli appassionati come me vorrebbero poter acquistare. Purtroppo questo concentrato di tecnologia in grado di surclassare la concorrenza non sarà disponibile all’acquisto nel nostro mercato, vale però la pena di osservarlo un po’ più da vicino. È questo il futuro degli smartphone che ci aspetta?

Sharp è più famosa nel nostro Paese per la produzione di televisori ma quello che forse in molti non sanno è che l’azienda in Giappone è da anni impegnata anche nella realizzazione di interessanti modelli di smartphone. L’ultimo dispositivo presentato dal brand sembra arrivare dal futuro e presenta alcune caratteristiche in grado di farvi dimenticare qualsiasi altro top di gamma annunciato fino a questo momento.

Se pensavate che la corona di smartphone con il sensore fotografico più grande al mondo sarebbe rimasta a Xiaomi Mi 11 Ultra vi sbagliavate di grosso, il nuovo Sharp Aquos R6 ha superato il top di gamma cinese con una fotocamera dal sensore CMOS da 1″ e risoluzione 20MP. Come se non bastasse le lenti di questa fotocamera sono realizzate in collaborazione con Leica, lo stesso brand che ha per anni lavorato in coppia con Huawei.

Il bellissimo display da 6,6″ nella parte frontale è realizzato con un pannello Pro IGZO OLED e ha una risoluzione di 2730×1260 pixel ma non è questa la parte più emozionante. Lo schermo di Aquos R6 è in grado di variare tra 1Hz e 240Hz la frequenza di aggiornamento, raggiunge 2000 nit di luminosità di picco e ha un contrasto di 20.000.000:1.

Questo non è bastato a stupirvi? Bene, Sharp ha un altro asso nella manica: lo smartphone utilizza un lettore di impronte Qualcomm 3D Sonic Max che ha un’area di lettura 11 volte maggiore rispetto ai sensori tradizionali e questo permette a R6 di supportare lo sblocco biometrico con due impronte contemporaneamente.

Le altre specifiche di Aquos R6 includono un SoC Qualcomm Snapdragon 888, 12GB di RAM, 128GB di memoria interna UFS 3.1 e una batteria da 5000mAh. Lo smartphone è certificato per la resistenza ad acqua e polvere secondo lo standard IPX8 e a bordo è installato Android 11.

Il top di gamma dell’azienda giapponese sembra davvero un prodotto molto interessante, tuttavia è molto difficile immaginare possa attraversare i confini del Paese del Sol Levante. Non sono ancora note ulteriori informazioni come data di arrivo nei negozi e prezzo ufficiale.