Qualcomm Snapdragon 888, il chip dei futuri top di gamma è qui!

Durante il proprio evento annuale, che in via eccezionale si è tenuto su un palcoscenico digitale per salvaguardare la sicurezza della salute di organizzatori e partecipanti, Qualcomm ha annunciato il nuovo SoC della serie Snapdragon 800 che muoverà i futuri smartphone top di gamma nel 2021. Il Tech Summit Digital 2020 si è dunque aperto sollevando il drappo rosso al nuovo Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Qualcomm ha annunciato ufficialmente Snapdragon 888 5G, il SoC top di gamma che sarà usato come base per la progettazione degli smartphone Android top di gamma in uscita nel 2021. Il chip sarà quasi sicuramente utilizzato dai prodotti più amati come il Samsung Galaxy S21 (o S30?), lo Xiaomi Mi11 e, come da tradizione, tutti gli altri smartphone che punteranno a mettere tra le mani degli utenti le migliori performance disponibili sul mercato.

“La creazione di esperienze di alto livello richiede un’incessante attenzione all’innovazione. Ci vuole un impegno a lungo termine, anche di fronte a un’immensa incertezza“, ha dichiarato Cristiano Amon, presidente della Qualcomm Incorporated. “Ci vuole un’organizzazione concentrata sul domani, per continuare a fornire le tecnologie che ridefiniscono le esperienze premium“.

Nonostante i dettagli tecnici specifici non siano ancora stati comunicati, ciò dovrebbe avvenire domani durante il secondo giorno di Tech Summit Digital 2020, sono state presentate già alcune informazioni principali sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G.

La piattaforma mobile include la terza generazione di Modem-RF Qualcomm Snapdragon X60 5G, la quale permette la connessione alla rete di nuova generazione sfruttando sia i protocolli di trasmissione mmWave che sub-6. Il chip supporta la maggior parte delle frequenze 5G globali e supporta funzioni avanzate come 5G carrier aggregation, multi-SIM globale, stand alone, non-stand alone e Dynamic Spectrum Sharing.

Il processore Qualcomm Hexagon all’interno del chip è stato completamente ridisegnato. La sesta generazione di Qualcomm AI Engine migliora ancora raggiungendo una potenza di 26 TOPS (tera operations per second) migliorando allo stesso tempo l’efficienza energetica. La seconda generazione di Qualcomm Sense Hub comprende un processore AI always-on a basso consumo che permette l’implementazione di funzioni intelligenti.

Non sono ancora stati resi pubblici dati che possiamo utilizzare per un confronto, tuttavia l’azienda ha annunciato di aver effettuato l’aggiornamento più significativo di sempre delle prestazioni della GPU Qualcomm Adreno.

Lo Snapdragon 888 migliorerà ancora l’esperienza di fotografia computazionale di cui gli smartphone possono vantarsi negli ultimi anni. Il nuovo ISP Qualcomm Spectra può registrare foto e video ad una velocità di 2,7 gigapixel al secondo, più o meno come 120 foto alla risoluzione di 12MP ogni singolo secondo, un miglioramento del 35% rispetto alla generazione precedente.

“Gli smartphone Xperia sono dotati delle tecnologie avanzate di Sony per l’imaging e l’intrattenimento, ed è essenziale che i nostri prodotti siano alimentati dalla più recente piattaforma mobile premium Snapdragon per offrire ai nostri fan le migliori esperienze della categoria. Una delle esperienze di intrattenimento che ci appassiona molto è il mobile gaming, e siamo sopraffatti dall’incredibile risposta positiva che abbiamo ricevuto dai fan di tutto il mondo per Xperia 1 II e Xperia 5 II“, ha dichiarato Mitsuya Kishida, presidente di Sony Mobile Communications Inc.

“Siamo impegnati a migliorare ulteriormente l’intrattenimento mobile nell’era del 5G e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Qualcomm Technologies per continuare a fornire mobile gaming di livello mondiale e altre esperienze in movimento“.

“In collaborazione con Epic Games, la serie OnePlus 8 è diventata la prima a permettere di giocare a Fortnite a 90 FPS, un’innovativa realizzazione di mobile gaming resa possibile da Qualcomm Snapdragon Elite Gaming“, ha dichiarato Kyle Kiang, chief marketing officer di OnePlus.

“Nell’ultimo decennio, dalla prima generazione di telefoni cellulari Xiaomi al capolavoro del 10° anniversario della serie Xiaomi 10, abbiamo unito le nostre forze con quelle di Qualcomm Technologies per portare le esperienze mobili più avanzate agli utenti di tutto il mondo“, ha dichiarato Lei Jun, Fondatore, presidente e amministratore delegato di Xiaomi.

“Snapdragon 888 è la piattaforma mobile più potente mai realizzata da Qualcomm Technologies. Oltre alla connettività 5G leader del settore, ha portato innovazioni rivoluzionarie nell’AI, nei giochi e nelle fotocamere. Sono lieto che il nostro nuovo smartphone di punta Mi11 sarà uno dei primi dispositivi con Snapdragon 888“.

Ulteriori dettagli, come le specifiche tecniche complete di Qualcomm Snapdragon 888 5G, dovrebbero essere svelate dall’azienda americana nella giornata di domani 2 dicembre.