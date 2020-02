MediaTek Helio P95 ufficiale: AI e gaming potenziati per la fascia media

MediaTek Helio P95 è ufficiale. È il nuovo processore di fascia media del produttore taiwanese che va ad aggiungersi alle proposte precedenti quali Helio G80 e Helio G70. Proprio come il predecessore, il nuovo SoC punta tutto sul potenziamento delle prestazioni e dell’intelligenza artificiale con un’attenzione particolare rivolta verso l’esperienza gaming.

Realizzato con un processo produttivo FinFET a 12 nanometri, include una CPU octa-core che combina due core ARM Cortex-A75 ad alta potenza a 2.2 GHz con sei Cortex-A55 a 2.0 GHz. La GPU è PowerVR GM 9446 che dovrebbe assicurare un miglioramento delle prestazioni del 10% rispetto alla generazione precedente. Il nuovo processore APU 2.0 – l’unità responsabile dell’AI – promette di migliorare del 10% le performance collegate all’intelligenza artificiale. Tutto ciò inevitabilmente si traduce in risultati migliori anche per quanto riguarda la qualità degli scatti fotografici.

La tecnologia definita HyperEngine, invece, mira a garantire le migliori prestazioni durante le sessioni di gioco. Si tratta di una serie di funzionalità che migliorano l’esperienza gaming come – per esempio – la connessione dati che resta attiva quando si riceve una chiamata oppure il rapido passaggio da Wi-Fi a rete cellulare senza perdita di segnale.

Helio P95 è in grado di supportare un singolo sensore fotografico fino a 64 MP o doppi moduli da 24 MP + 16 MP, fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e memorie di tipo UFS 2.1. La connettività è assicurata dai moduli LTE Cat.12 in download e Cat.13 in upload, MIMO 4×4, 3CA, 256 QAM 4×4, VoLTE, WiFi 5 e Bluetooth 5.0.

Per il momento, MediaTek non ha fornito informazioni circa l’arrivo sul mercato del nuovo Helio P95 né tantomeno sappiamo quali saranno i primi smartphone a integrarlo.