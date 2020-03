Redmi K30 Pro certificato da Google: in arrivo Mi 10T?

I nuovi top di gamma Redmi K30 Pro e Redmi K30 Pro Zoom sono stati annunciati ieri in Cina. Come previsto, sono caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Il grande interesse internazionale attorno a questi dispositivi deriva dall’enorme successo riscosso dai predecessori anche al di fuori dei confini nazionali, dove sono arrivati come Mi 9T e Mi 9T Pro. Ebbene, sembra proprio che il brand cinese sia pronto a seguire la stessa strada e a rendere disponibile una versione globale che – a questo punto – potrebbe presentarsi con il nome di Mi 10T.

Analizzando la lista dei dispositivi che hanno ricevuto la certificazione Google, troviamo i riferimenti a Redmi K30 Pro e Redmi K30 Pro Zoom. Questo dettaglio lascia pochi dubbi sulla possibilità che i nuovi arrivati possano raggiungere anche altri mercati. La meta iniziale prescelta potrebbe essere l’India, un Paese dove il brand cinese può contare su un ampio bacino di utenti.

Ora, non sappiamo quale denominazione Redmi sceglierà per le varianti internazionali. Al di là di questo dettaglio, sono in molti a sperare nell’arrivo del successore di Mi 9T (Redmi K20) che – proprio nella nostra recensione – abbiamo definito il “killer della fascia media” per l’ottima esperienza utente garantita a un prezzo concorrenziale.

Qualora Mi 10T e Mi 10T Pro dovessero raggiungere il Vecchio Continente, le schede tecniche sarebbero le seguenti:

SoC: Snapdragon 865

Snapdragon 865 RAM : 6/8 GB

: 6/8 GB Memoria interna: 128/256 GB

128/256 GB Display : AMOLED da 6,67 Full-HD+ refresh rate a 60Hz

: AMOLED da 6,67 Full-HD+ refresh rate a 60Hz Fotocamera anteriore : 20 MP pop-up

: 20 MP pop-up Fotocamera posteriore: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 5 MP (K30 Pro) | 64 MP + 8 MP (teleobiettivo) + 13 MP + 2 MP (K30 Pro Zoom)

64 MP + 13 MP + 2 MP + 5 MP (K30 Pro) | 64 MP + 8 MP (teleobiettivo) + 13 MP + 2 MP (K30 Pro Zoom) Batteria : 4.700 mAh

: 4.700 mAh Connettività: 5G SA/NSA, VoLTE, Dual SIM, Bluetooth 5.1, WiFi 6, USB-C, NFC, GPS doppia frequenza, sensore IR, jack audio da 3,5 mm

5G SA/NSA, VoLTE, Dual SIM, Bluetooth 5.1, WiFi 6, USB-C, NFC, GPS doppia frequenza, sensore IR, jack audio da 3,5 mm Software: Android 10 con MIUI 11