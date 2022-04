Nel corso dell’evento di oggi all’ADI Design Museum di Milano, Motorola ha presentato ufficialmente il suo Motorola Edge 30, “lo smartphone 5G più sottile del momento”.

Sotto la scocca dal design elegante e avanguardistico si cela infatti un processore Snapdragon 778G+ 5G che consente di navigare su internet alla massima velocità garantendo allo stesso tempo un’efficienza energetica (quasi) senza pari.

Tra gli altri “highlights” di questo dispositivo ci sono sicuramente il sistema di fotocamere composto da due obiettivi (principale e ultra grandangolare) da 50MP più un terzo (profondità) da 2MP, il display OLED FHD+ da 6,5″ a 144Hz ultra-liscio e il suono multidimensionale firmato Dolby Atmos® per un’esperienza combinata audio-video più coinvolgente che mai.

Ma soffermiamoci sul design: Motorola Edge 30, dicevamo, è uno smartphone dallo spessore ridottissimo (6,79mm) e perciò molto comodo sia da maneggiare che da tenere in tasca. Nel complesso, il suo look è molto accattivante, soprattutto grazie alle sfumature di colore che corrono da un lato all’altro del device e variano per complessità e profondità a seconda dell’inclinazione dello smartphone.

La fotocamera principale da 50MP integra l’innovativa tecnologia di autofocus Instant All-Pixel Focus che utilizza il 100% dei pixel contro il 3% delle tecnologie di messa a fuoco tradizionali. In notturna, inoltre, il sensore è in grado di far entrare più luce combinando quattro pixel in un unico enorme ultra-pixel.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, la qualità non viene sacrificata nemmeno all’interno di app come TikTok, WhatsApp e Instagram, dal momento che Motorola ha prestato particolare attenzione alle prestazioni dal punto di vista del rendering facciale durante la registrazione di video e le videochat. Ciò si è tradotto in una significativa riduzione del rumore nell’acquisizione delle immagini sia fisse che in movimento, cosa che rende questo dispositivo molto apprezzabile soprattutto dai creatori di contenuti.

La batteria da 4020mAh è progettata per durare a lungo e supportare tutte le feature più energivore dello smartphone (il 5G su tutte) senza scendere a compromessi. E nel caso fosse necessario ricaricare velocemente, nessun problema: Motorola include nella confezione un alimentatore TurboPower™ 30 per ore di autonomia dopo pochi minuti di ricarica.

Motorola Edge 30: specifiche tecniche

Motorola Edge 30 Sistema operativo Android™ 12 Architettura di sistema/processore Qualcomm® Snapdragon™ 778G+ 5G Memoria (RAM) e archiviazione (ROM) 8GB, 256GB Dimensioni e peso 159,38*74,236*6,79mm, 155g Display 6,5″ AMOLED | 10 bit | Spazio colore DCI-P3 | Frequenza di aggiornamento 144 Hz | HDR10+ Batteria e ricarica 4020mAh, TurboPower™ 30 Feature IP52, 5G, Dual SIM (2 Nano SIM), porta USB Tipo-C, Bluetooth® 5.2, Wi-Fi 6E, NFC Fotocamere 50MP 1.0μm | Tecnologia Quad Pixel per 2.0μm | OIS | Omni PDAF | f/1.8 | 1/1,5″

50MP ultra grandangolare (FOV di 114 gradi) | PDAF | Macro Vision | f/2.2 | 0,64μm

2MP profondità | f/2.4 | 1,75μm

32MP frontale | f/2.4 | 0,7μm | Tecnologia Quad Pixel per 1,4 μm Audio Dual stereo speakers | Tuning by Dolby Atmos | 2 microfoni Accessori inclusi Caricabatterie TurboPower da 33 W, cavo USB Tipo-C, guide, SIM tool, custodia protettiva Colori Meteor Grey | Aurora Green

Prezzo e disponibilità

Motorola Edge 30 è disponibile da oggi al prezzo di 399,90 euro (anziché 549,90 euro) nelle colorazioni Meteor Grey e Aurora Green.