Motorola: smartphone con Snapdragon 888 dietro l’angolo?

Con lo Snapdragon 888 ufficiale dai primi giorni di dicembre, iniziano a delinearsi le strategie degli OEM per lanciare i prossimi smartphone flagship sul mercato. La prossima ad uscire allo scoperto potrebbe essere proprio Motorola.

Proprio alcune settimane fa Qualcomm aveva anticipato che Motorola era in lista per produrre un dispositivo con l’ultimo potentissimo SoC e poi, nelle ultime ore, un altro indizio direttamente dall’azienda alata. Tramite un post su Weibo, infatti, un dirigente ha caricato la foto di una scatola che potrebbe contenere proprio il nuovo smartphone top di gamma.

Attualmente sul mercato ci sono Motorola Edge e Motorola Edge Plus, il primo con Snapdragon 765 e il secondo con Snapdragon 865. Deduciamo che il nuovo smartphone di Lenovo non possa essere il successore di quest’ultimi in quanto sul mercato da troppo poco tempo per pensare ad una nuova generazione.

Potrebbe essere invece relativo a quello che proprio recentemente è fuoriuscito come indiscrezione, ovvero uno smartphone dal nome in codice Nio: un top di gamma in cantiere dotato dell’ultimo SoC di Qualcomm: lo Snapdragon 888. Le scorse anticipazioni erano molto interessanti e dipingevano un dispositivo con display da 6,7 pollici a 120 Hz con una tripla fotocamera, di cui il sensore principale da 108 MP.

Ovviamente lato software Android 11 e l’interfaccia quasi stock di Motorola che si limita ad aggiungere verosimilmente dei software utili. Xiaomi è invece già pronta a presentare i suoi nuovi top di gamma. Abbiamo parlato di Xiaomi Mi 11 ma è probabile domani ci sia anche Xiaomi Mi 11 Pro.