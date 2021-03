Niantic, gli occhiali AR ci permetteranno di vedere Pokémon ovunque?

Pokémon GO non avrà forse l’attenzione di praticamente tutto il pianeta come nei mesi successivi al proprio lancio, tuttavia riscuote ancora un discreto successo. Il titolo realizzato da Niantic è ancora in pieno sviluppo e l’azienda sta pensando ad ulteriori modi per rendere unica ed inimitabile l’esperienza di girare il mondo per catturare tutti i Pokémon attraverso la realtà aumentata (AR).

Un nuovo teaser sembra mostrare un modello di occhiali per la realtà aumentata sviluppati proprio dall’azienda e l’allenatore che c’è in me non vede l’ora di saperne di più!

Cosa c’è di meglio che girare il mondo con l’obbiettivo di catturare tutti i Pokémon e diventare l’allenatore migliore del mondo nella vita vera? Sicuramente quello di poterlo fare senza uno smartphone!

Questo è sicuramente solo uno degli scenari che saranno possibili grazie agli occhiali per la realtà aumentata che Niantic sta sviluppando e di cui il CEO dell’azienda John Hanke ha voluto mostrarci un piccolo teaser.

Hanke, il quale ha pubblicato una prima immagine degli occhiali AR su Twitter, non ha aggiunto molto altro. Non sappiamo quando potremmo vedere gli occhiali in azione ne quali saranno le funzioni possibili.

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform… pic.twitter.com/yYglk4q89G — John Hanke (@johnhanke) March 29, 2021

Nonostante Pokémon GO su degli occhiali AR possa essere un sogno irrealizzabile almeno per il momento, non è un segreto che Niantic voglia mappare il mondo per la realtà aumentata. L’anno scorso l’azienda ha annunciato che la piattaforma Niantic Real World consentirà esperienze AR su gadget che vanno dai telefoni ai “dispositivi indossabili del futuro“.

All’inizio di questo mese, come ricorda TNW, Niantic ha mostrato persino una demo del gameplay di Pokemon GO nel mondo reale grazie all’headset Hololens 2 alla conferenza per gli sviluppatori Ignite di Microsoft.

Niantic non ha ancora indicato nemmeno quando il proprio gioco potrà finalmente essere utilizzabile con i visori per la realtà mista (MR), tuttavia sappiamo che teoricamente Apple ha in piano di portare i propri occhiali AR sul mercato entro il 2025 e Oppo dovrebbe annunciare una prima versione di un proprio prodotto già quest’anno.

Il mercato della realtà aumentata o mista diverrà davvero interessante nei prossimi anni e noi non vediamo l’ora di poterne fare parte!