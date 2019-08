Nokia in cima alla classifica degli aggiornamenti Android

Nokia guida le classifiche riguardanti gli aggiornamenti software per smartphone: circa il 96% degli smartphone dell’azienda sono già stati aggiornati ad Android 9 Pie. L'analisi è stata effettuata con i device venduti dal Q3 del 2018 al Q2 del 2019. A seguire Nokia troviamo Samsung con l'89% e Xiaomi con l'84%.

Lo studio è stato condotto prendendo in considerazione I principali produttori di smartphone presenti sul mercato. I dati sono stati analizzati da Counterpoint Research con l’obiettivo di capire in che tempi e quali smartphone hanno ricevuto aggiornamenti. Nel dettaglio l’analisi effettuata ha preso in considerazione i device venduti dal Q3 del 2018 al Q2 del 2019. Come detto, il brand in cima alla classifica è Nokia che risulta essere quello più veloce nel rilascio degli update del robottino verde. Segue Samsung con l’89% dei dispositivi già aggiornati, molto vicina anche Xiaomi con l’84%.

Credit Image – CounterPoint Research

“Aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza sono aspetti degli smartphone Android che ottengono poca attenzione. Durante la nostra esperienza di ricerca nel settore, abbiamo visto pochi brand concentrarsi su questo aspetto. Di conseguenza anche la consapevolezza dei consumatore risulta essere bassa. Non sorprende quindi che i principali produttori dedichino poca “attenzione” sugli aggiornamenti regolari degli smartphone”.

Secondo gli analisti della ricerca, inoltre, i dispositivi più costosi tendono a ricevere gli aggiornamenti per primi, ma un software aggiornato è di fondamentale importanza per i dispositivi di qualsiasi fascia di prezzo. Cosa che a quanto notiamo non avviene per Nokia che non mostra differenze di gamma, offrendo a tutti gli utenti gli adeguati update. A chiudere la classifica sono brand come LG e Alcatel.