Nokia XR20, C30 e 6310 ufficiali: il robusto, il tenace e il classico fatti per durare

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, ha oggi presentato tre nuovi smartphone e una nuova linea di auricolari. Tutti dispositivi che agevolano la vita tecnologica delle persone aiutandoli e supportandoli nell’arco delle loro frenetiche giornate.

I nuovi smartphone sono il Nokia XR20, Nokia C30 e il ritorno al passato con Nokia 6310. Gli auricolari appartengono al segmento Nokia Lifestyle con 4 nuove linee che la società nomina Go, Micro, Confort e Clarity.

Nokia XR20

Con il nuovo Nokia XR20, HMD vuole portare nelle mani degli utenti un prodotto che va oltre il consueto concetto di smartphone. Infatti è molto più resistente degli altri suoi concorrenti potendo rimanere un’ora sott’acqua senza subire danni, rimanendo intatto nel suo funzionamento anche a temperature molto calde in estate e molto rigide in inverno e potendo supportare cadute da 1,8 metri,

In questo ultimo caso, il nuovo smartphone della serie X, è dotato di un display protetto dal Corning Gorilla Glass Victus. Con questo vetro l’azienda Americana ha realizzato una delle protezioni più resistente di sempre.

Quanto appena detto è stato provato sul campo (nel vero senso della parola) da Roberto Carlos e Lisa Zimouche, rispettivamente una leggenda del calcio e una campionessa mondiale di freestyle. Come? Sottoponendolo ad una vera e propria tortura. Preso a calci (indovinate da chi), immerso in acqua ghiacciata e facendolo cadere su un campo di cemento e ghiaia.

Nokia XR20 viene fornito con 3 anni di garanzia, quattro anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza mensili e 3 anni per quanto riguarda il sistema operativo. Inoltre, se riuscirete ugualmente a rompere lo schermo, Nokia garantisce un sostituzione gratuita entro l’anno di acquisto.

Il reparto fotografico è affidato ancora una volta a Zeiss e per la qualità dell’audio ci pensa Space OZO. Sarà possibile ricaricarlo in maniera Wireless e dispone anche di un modem per usare la tecnologia 5G.

Specifiche tecniche Nokia XR20 Display 6,67 pollici in risoluzione Full HD+, aspetto in 20:9, fotocamera pinch hole Fotocamera sensore principale da 48MP e secondario ultrawide da 13 MP, frontale da 8MP Memoria 6/64 e 6/128 GB RAM/ROM con espansione Micro SD fino a 512GB Processore Qualcomm Snapdragon 480 5G Sicurezza Sensore impronte digitali, sblocco con il volto OS Android 11 con 3 anni di aggiornamenti dell’OS e 4 anni di aggiornamenti patch di sicurezza Batteria 4630mAh con ricarica Wireless Connettività Dual SIM, WiFi dual band ac/ax, GPS, Galileo, GLONASS, Giroscopio, Barometro, NFC Dimensione e peso 171,64 x 81,5 x 10,64 mm e 248g di peso Altro Standard militare MIL-STD 810H, IP68, speaker stereo, Audio OZO, USB Type-C, jack audio da 3,5 mm

Nokia C30

HMD, con Nokia C30, raggiunge due nuovi primati: la batteria di capacità più elevata mai installata su uno smartphone Nokia e il display con diagonale più ampia, anche questo mai realizzato su uno smartphone by HMD. Il dispositivo infatti possiede un display da 6,82 pollici e una batteria da 6000 mAh, con l’azienda che afferma che è possibile raggiungere, con un utilizzo medio, anche 3 giorni di autonomia.

Nokia C30 è realizzato in policarbonato nella parte posteriore. Questo materiale conferisce durabilità nel tempo ed evita possibili e spiacevoli conseguenze in caso di urti.

Specifiche tecniche Nokia C30 Display 6,82 pollici in risoluzione HD+ con notch a goccia Fotocamera sensore principale da 13MP e secondario di profondità da 2MP, frontale da 5MP Memoria 2/32, 3/32 e 3/64 GB RAM/ROM con espansione Micro SD fino a 256GB Processore Octa-core da 1,6GHz Sicurezza Sensore impronte digitali, sblocco con il volto OS Android 11 Go Edition Batteria 6000 mAh Connettività Dual SIM, WiFi b/g/n, Bluetooth 4.2, A-GPS, accelerometro, radio FM Dimensione e peso 177,7 x 79,1 x 9,9 mm e 237g di peso Altro Micro USB, jack audio da 3,5 mm

Nokia 6310

Continua la linea di dispositivi Originals, ovvero dei telefoni cellulari del passato rivistati in chiave moderna. Questa volta HMD ha deciso di riprendere il glorioso Nokia 6310 aumentandone l’ergonomia, la dimensione dei pulsanti, il display e la batteria che dure settimane con una singola carica. Nokia 6310 sarà accompagnato da un’altra pietra miliare del passato: sarà infatti presente all’interno anche il famoso gioco Snake.

Inoltre viene dato un occhio di riguardo anche a chi potrebbe avere delle difficoltà nella lettura con i messaggi di testo che, grazie al software, possono essere ascoltati.

Specifiche tecniche Nokia 6310 Display 2,8 pollici in risoluzione QVGA Fotocamera 0,3MP Memoria 8/16MB RAM/ROM con espansione Micro SD fino a 32GB Processore Unisoc 6531F Sicurezza Blocco tasti OS S30+ Batteria 1150mAh Connettività Bluetooth 5, WiFi, A-GPS, radio FM Dimensione 135,5 x 56,0 x 14,1 mm Altro Micro USB, jack audio da 3,5 mm

Nokia lifestyle accessori audio

HMD realizza una linea completamente nuova di accessori audio che offrono tanta autonomia, un suono ad alte prestazioni e un’ergonomia che rende comodo indossarle.

I nuovi accessori sono stati razionalizzati in linee diverse e sono così composte:

Go: prodotti di altissimo valore che offrono la massima qualità ai prezzi più bassi

possibili;

possibili; Micro: pensata per chi è in cerca di un fattore forma compatto;

Comfort: studiata per chi desidera il massimo comfort;

Clarity: earbud top di gamma che integrano le ultime tecnologie.

Nei Nokia Clarity Earbuds Pro non manca la tecnologia di cancellazione dei rumori ambientali a doppio microfono ed anche la cancellazione attiva del rumore. Le funzioni combinate rendono confortevole l’ascolto della musica e l’utilizzo delle chiamate, anche in movimento.

Nokia XR20 è disponibile e preordinabile da Amazon nella configurazione 64GB di memoria interna con 4GB di RAM. I colori a disposizione sono Gray e Ultra Blue e il prezzo è di 499,99 euro. Inoltre, dopo tre settimane dall’uscita, sarà presente all’acquisto anche su Nokia.com.