Nothing phone (1) è senza dubbio uno degli smartphone più attesi dell’ultimo periodo. Le aspettative su questo prodotto sono alte, l’hype da parte dei fan è alle stelle, soprattutto se si considera che phone (1) è un device abbastanza innovativo e che Carl Pei & co. hanno fatto leva proprio su questo durante la campagna promozionale.

Ora che Nothing phone (1) è uscito, però, i primi difetti vengono a galla. L’espressione non è casuale, dal momento che il phone (1) avrebbe qualche problemino proprio con l’acqua, che si insidierebbe nella parte posteriore del device “inondando” la zona dedicata al modulo fotocamera.

Ma non è finita qui. Un altro utente, sempre su Twitter, segnala un ulteriore problema riguardante il display OLED, che assumerebbe una strana tinta verde più o meno intensa a seconda del livello di luminosità impostato.

#GreenTintNothing@getpeid @nothing

Hi Carl, so Nothing is new in Nothing Phone 1, we already have seen the same "Green Tint display" issue in some of the previous OP phones as well. So what's for the hype all about? @geekyranjit @GyanTherapy @igyaan pic.twitter.com/ODfBPSna5j — IronHrt (@IronHrt2018) July 13, 2022

Ad oggi, ovviamente, le segnalazioni sono solo due, decisamente troppo poche per poter dire che il Nothing ha dei problemi. La nostra idea è che potrebbe esserci stato qualche intoppo al controllo qualità, e che comunque le problematiche siano limitate a pochi pezzi tra quelli diffusi finora in India e in Europa. In Italia phone (1) costa esattamente 499,00 euro (si tratta del prezzo più basso, stabilito per la variante nera con 8+128GB di memoria).

Nothing phone (1) presenta una certificazione IP53 per la resistenza all’acqua e alla polvere, dunque risulta un po’ strano che si comporti così al contatto con l’acqua. Certo, il livello di protezione non è elevato, ma l’acqua non dovrebbe certamente penetrare dalla back cover…

Anche per quanto riguarda il problema della tinta verde non basterebbe un aggiornamento software per risolvere il problema (come qualcuno suggerisce nelle risposte al tweet originario). Il problema della tinta verde ha colpito già alcuni smartphone di altre marche in passato e si tratta solitamente di un difetto hardware al pannello OLED stesso.

Ciò che “spaventa” di più gli utenti è che Nothing è un marchio relativamente nuovo, e non si sa ancora se il suo servizio post-vendita sarà in grado di gestire in maniera efficiente le rimostranze di chi ha già acquistato il suo phone (1) ed è già rimasto inevitabilmente deluso.