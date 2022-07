Dopo mesi di anticipazioni Nothing phone (1) è finalmente qui e non è certo destinato a passare inosservato. Dal design alla scheda tecnica, tutto in questo device riflette la missione del fondatore Carl Pei: rivoluzionare il mondo della tecnologia riconducendo i prodotti a un’estrema semplicità e funzionalità.

Nothing phone (1): nato per distinguersi

Nothing phone (1) si distingue dalla concorrenza a partire dal design: le cornici sono realizzate in alluminio riciclato al 100%, mentre sia sul fronte che sul retro troviamo il vetro Gorilla Glass 5. Il device presenta cornici simmetriche e bordi piatti.

Nella parte posteriore, che presenta una scocca trasparente in entrambe le colorazioni, spicca l’interfaccia Glyph: si tratta di una particolare configurazione personalizzabile di 900 LED che sostituisce e perfeziona il quasi del tutto scomparso LED di notifica, segnalando la presenza di chiamate e messaggi in arrivo.

“Abbiamo progettato Phone (1) come un prodotto che saremmo orgogliosi di condividere con amici e familiari“, ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing. “Questo semplice principio ci ha aiutato a uscire dai sentieri battuti, a sintonizzarci con il nostro istinto e a creare un’esperienza che speriamo segni l’inizio di un cambiamento in un settore stagnante“.

Sulla parte frontale del Nothing phone (1) troviamo invece un ampio display OLED da 6,55 pollici. Il pannello è provvisto di certificazione HDR10+ e frequenza di aggiornamento da 120Hz: caratteristiche premium che permettono di godersi scene brillanti e contrasti profondi.

Il linguaggio di design del Nothing phone (1) prosegue senza soluzione di continuità tra hardware e software con l’interfaccia Nothing OS basata su Android 12. In linea con gli altri grandi brand di telefonia, Nothing garantisce ben 3 anni di aggiornamenti Android e 4 di patch di sicurezza bimestrali.

La personalizzazione del sistema operativo firmata Nothing promette un’esperienza utente fluida e innovativa, senza bloatware. I widget sono perfettamente integrati anche con gadget, prodotti di domotica e prodotti di terze parti, NFT compresi, mentre una gestione intelligente delle risorse permette di mantenere Nothing phone (1) sempre al massimo delle prestazioni.

Less is more

Una delle feature con cui il Nothing phone (1) si pone in aperta controtendenza rispetto al resto del mercato della telefonia è il comparto fotografico. Con la certezza che la qualità non è direttamente proporzionale al numero di fotocamere a bordo, lo smartphone presenta due sensori posteriori ciascuno da 50MP.

Il sensore principale, lo stesso Sony IMX766 con apertura f/1.88 già visto e apprezzato a bordo di diversi device di fascia medio-alta degli ultimi mesi, può contare sulla doppia tecnologia di stabilizzazione EIS+OIS e su ottimizzazioni software come la Modalità Notte e il rilevamento intelligente delle scene. Il sensore ultrawide Samsung JN1 svolge anche la funzione di macro e presenta un campo visivo da ben 114°.

La fotocamera frontale è invece un sensore Sony da 16MP, arricchito da diverse funzionalità software pensate per ritratti e selfie anche in notturna. I sensori posteriori trovano un alleato proprio nei LED dell’interfaccia Glyph, capace di trasformarsi in una ring light capace di distribuire un’illuminazione soffusa ai soggetti inquadrati senza bisogno di utilizzare il flash.

Potente e ottimizzato

Sotto il “cofano” del Nothing phone (1) si trova il SoC Snapdragon 778G+, un chip di gamma medio-alta da 6nm realizzato su misura per Nothing che, insieme alla GPU Adreno 642L, promette prestazioni di alto livello nelle attività quotidiane così come nel gaming, grazie alla modalità Game Mode.

La batteria da 4500mAh del dispositivo presenta invece una ricarica ultrarapida da 33W che permette allo smartphone di ricaricarsi del 50% in soli 30 minuti. Presente inoltre la compatibilità con la ricarica wireless Qi da 15W e la ricarica inversa da 5W per gli accessori come gli auricolari Nothing ear (1).

Nothing phone (1): scheda tecnica

Dimensioni e peso 159,2 x 75,8 x 8,3 mm

193,5 g Ricarica e batteria 4500 mAh 33W ricarica rapida con cavo

15W ricarica wireless Qi con supporto per doppia ricarica

5W ricarica inversa Processore Qualcomm Snapdragon 778G+ CPU 1x Cortex-A78 2,5GHz + 3x Cortex-A78 2,4GHz + 4x Cortex-A55 1,8GHz GPU Adreno 642L Fotocamere Principale: 50MP Sony IMX766, f/1.88, OIS+EIS

Grandangolare: 50MP Samsung JN1, f/2.2, EIS, 4cm macro

Anteriore: 16MP, f/2.45 Memoria e archiviazione RAM: 8/12GB LPDDR5

Archiviazione: 128/256GB UFS 3.1 Connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 GPS A-GPS dual-band: GLONASS, BDS,

GALILEO, QZSS Audio Doppi speaker stereo Sistema a 3 microfoni Sistema operativo Nothing OS + Android 12

Nothing phone (1): prezzi e disponibilità

Nothing phone (1) sarà disponibile a partire dal 21 luglio 2022 in tre tagli di memoria: 8+128GB, 8+256GB e 12+256GB.

In Italia, Nothing phone (1) sarà disponibile su Amazon.it, presso gli store fisici e sul sito di WindTre (solo il modello 8GB/256GB) nelle colorazioni bianco o nero, a rate a partire da 4,99 euro/mese o in un’unica soluzione a 529,90 euro.