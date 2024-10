Dopo lo smartphone con i LED ecco quello fluorescente, Nothing Phone (2a) Plus Community Edition brilla al buio!

Nothing ha annunciato oggi il lancio del Phone (2a) Plus Community Edition, il primo smartphone co-creato con la sua community. Questo dispositivo in edizione limitata presenta un design unico glow-in-the-dark ed è stato sviluppato in collaborazione con quattro vincitori di un concorso globale che ha visto la partecipazione di oltre 900 persone da 47 Paesi.

Il progetto, denominato The Community Edition Project, ha invitato i membri della community Nothing a contribuire alla creazione di un nuovo smartphone, proponendo idee per l'hardware, il software, il packaging e la campagna marketing. I quattro vincitori hanno lavorato a stretto contatto con il team di Nothing a Londra per dare vita alle loro idee.

Astrid Vanhuyse e Kenta Akasaki hanno collaborato con il team di design di Nothing per creare l'estetica glow-in-the-dark dello smartphone, utilizzando materiali fosforescenti che si illuminano al buio. Andrés Mateos ha creato una collezione di sfondi esclusivi per il dispositivo, mentre Ian Henry Simmonds ha ridisegnato la confezione con un'estetica minimalista e accattivante. Infine, Sonya Palma ha sviluppato il concept per la campagna marketing, incentrata sul tema "Trova la tua luce. Cattura la tua luce".

Il risultato di questa collaborazione è uno smartphone unico nel suo genere, che incarna lo spirito creativo e innovativo della community Nothing. Il Phone (2a) Plus Community Edition è un dispositivo che non passa inosservato, grazie al suo design distintivo.

Immagine 10 di 13

Immagine 11 di 13

Immagine 12 di 13

Immagine 13 di 13

Immagine 8 di 13

Immagine 9 di 13

Immagine 5 di 13

Immagine 6 di 13

Immagine 7 di 13

Immagine 1 di 13

Immagine 2 di 13

Immagine 3 di 13

Immagine 4 di 13

Disponibilità e prezzo

Il Nothing Phone (2a) Plus Community Edition sarà disponibile in tutti i mercati in cui è presente il Phone (2a) Plus, a partire dal 12 novembre su nothing.tech e presso rivenditori selezionati. Il prezzo è di 449 euro e sarà prodotto in edizione limitata di sole 1000 unità.

Nothing continua a dimostrare il suo impegno nell'innovazione e nella collaborazione con la sua community. Il Phone (2a) Plus Community Edition è un esempio tangibile di come l'azienda stia cercando di coinvolgere i suoi utenti nel processo creativo, dando vita a prodotti unici e originali.

Cosa ne pensate di questa iniziativa di Nothing? Siete interessati all'acquisto del Phone (2a) Plus Community Edition?