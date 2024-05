Lo stravagante Nothing Phone (2a) Special Edition celebra i colori primari e non sale di prezzo

Nothing ha ufficialmente lanciato una nuova versione speciale del suo Phone (2a), chiamata Special Edition. Questa edizione si distingue per l'inclusione di vivaci accenti di colore rosso, giallo e blu, elementi che non erano mai stati combinati in questo modo nei prodotti precedenti dell'azienda.

La trasparenza rimane un elemento chiave nel design del dispositivo, conforme alla visione estetica di Nothing. La Special Edition del Phone (2a) celebra i colori primari, simboleggianti l'identità del brand. L'utilizzo di tali tonalità è quindi inteso non solo come una scelta stilistica, ma anche come un omaggio all'eredità cromatica del marchio.

Adam Bates, il Direttore del Design di Nothing, ha descritto il nuovo modello come “un prodotto che esplora la nostra gamma di colori primari, e che allo stesso tempo si rifà ai nostri eroi del design del passato, innescando una nuova forma di espressione per uno smartphone, trasformandolo in un vero e proprio pezzo di arte”.

L'edizione speciale del Phone (2a) è già disponibile in quantità limitate sul sito ufficiale di Nothing al prezzo di 399,00 euro. Dispone degli stessi di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna del modello base. A partire dal primo giugno, sarà possibile acquistarlo anche nel negozio fisico di Nothing a Soho, Londra.

Le specifiche tecniche del Phone (2a) Special Edition rimangono invariate rispetto alla versione standard, includendo uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz, il processore Dimensity 7200 Pro, una fotocamera principale da 50MP con OIS, una grandangolare sempre da 50MP, una frontale da 32MP e una batteria da 5,000mAh con supporto alla ricarica a 45W. Il sistema operativo è Android 14.