Oggi WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone

WhatsApp ha annunciato un importante aggiornamento che influirà sulla compatibilità dell'app con alcuni modelli di smartphone. A partire dal 29 febbraio, l'app non sarà più supportata su dispositivi con sistemi operativi precedenti ad Android 5.0 e iOS 12. Questo significa che vari modelli di smartphone Samsung, LG, Huawei e iPhone più vecchi, inclusi iPhone 6S e SE, non potranno più utilizzare WhatsApp.

Secondo quanto spiegato da WhatsApp sulla propria pagina FAQ ufficiale, questa decisione è stata presa per concentrare gli sforzi sul supporto ai sistemi operativi più recenti, garantendo così una maggiore sicurezza agli utenti. L'azienda ha affermato che controlla periodicamente quali dispositivi e software sono meno recenti e con meno utenti attivi, i quali potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza o potrebbero mancare delle funzionalità necessarie per eseguire WhatsApp.

Prima dell'interruzione del servizio, WhatsApp comunicherà più volte agli utenti l'imminente cambiamento, offrendo loro la possibilità di adattarsi, aggiornando il proprio dispositivo o sistema operativo. Questo è stato fatto per fornire agli utenti il tempo necessario per prendere le dovute precauzioni e assicurarsi che il loro accesso a WhatsApp non venga interrotto.

Ecco i modelli di smartphone Android e iPhone che da oggi non saranno più supportati: