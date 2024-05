Migliori smartphone (maggio 2024)

Il 2024 è ormai quasi giunto a metà e praticamente tutti player principali nel mercato degli smartphone hanno presentato le proprie proposte che precedono l'estate, come Samsung che ha svelato l'intera lineup Galaxy S24. Apple ha presentato la gamma iPhone 15 alla fine del 2023 e si prepara ad alzare ulteriormente l'asticella in autunno. Xiaomi si è data da fare introducendo i suoi nuovi flagship Xiaomi 14 prima in Cina e poi in Europa, Italia compresa. OnePlus ha annunciato il proprio flagship OnePlus 12 seguita da moltissimi altri produttori come Motorola, Honor, RedMagic e chi più ne ha più ne metta.

In questa guida troverete i migliori smartphone in assoluto presenti ad oggi sul mercato, quelli che secondo noi meritano di essere tenuti in considerazione quando si cerca un prodotto che sia in grado di garantire prestazioni di altissimo livello in ogni settore. I modelli variano a seconda dei mesi ma, in generale, ruotano in modo tale da accontentare un po' tutto il pubblico. Le esigenze sono diverse e non c'è uno smartphone perfetto per tutti. Valutate quindi molto attentamente in base a quali sono le vostre personali necessità.

Come scegliere il migliore smartphone?

Scegliere uno smartphone può essere un compito impegnativo ma, con le giuste informazioni, è possibile fare una scelta consapevole. In questa guida, esploreremo le caratteristiche chiave da tenere in considerazione quando si è alla ricerca del migliore smartphone per le proprie esigenze.

Prima di tutto, bisogna riflettere su come si intende utilizzare il dispositivo. La vostra priorità è la fotografia? Cercate un prodotto più orientato al gaming o la produttività? La durata della batteria è fondamentale o preferite una ricarica rapidissima? Tutte queste domande influenzeranno la scelta finale.

Sistema operativo ed ecosistema

Scegliere il miglior sistema operativo per smartphone è una decisione che va oltre la mera preferenza personale, sebbene questa sia fondamentale; implica considerazioni sulle funzionalità, l'usabilità, la sicurezza e l'integrazione con altri dispositivi. Tra le principali opzioni sul mercato troviamo Android, iOS e Harmony OS. È importante considerare anche gli ecosistemi proprietari di Honor, Xiaomi e Oppo. Questi marchi offrono smartphone con sistemi basati su Android, ma aggiungono numerose funzionalità esclusive per migliorare l'integrazione con gli altri prodotti dello stesso marchio.

Android, il sistema operativo sviluppato da Google, è noto per la sua flessibilità e personalizzazione. Se si sceglie di utilizzare un prodotto con questo sistema operativo si ha di fronte una vasta gamma di dispositivi tra cui scegliere, adatti a diverse fasce di prezzo e con una vasta gamma di funzionalità. L'ecosistema Android è supportato da un'enorme comunità di sviluppatori che creano applicazioni e servizi per soddisfare ogni esigenza degli utenti. Tuttavia, la frammentazione del sistema operativo può portare a ritardi nell'aggiornamento dei dispositivi in alcuni casi. Alcune delle migliori applicazioni professionali, purtroppo, tendono anche a favorire i sistemi operativi di Apple e raggiungere gli utenti Android in un secondo momento.

Passando ad iOS, il sistema operativo di Apple, ci troviamo di fronte a un ecosistema noto per la sua coerenza e integrazione. Gli utenti di iOS godono di un'esperienza fluida e intuitiva, supportata da un'eccellente ottimizzazione hardware-software. La sicurezza è una priorità per Apple, che controlla strettamente l'App Store per garantire che le app siano sicure e prive di malware. Tuttavia, l'ecosistema iOS è fortemente vincolato agli altri prodotti Apple, limitando le opzioni di personalizzazione e l'interoperabilità con dispositivi di altri marchi.

Entrando nel panorama degli ecosistemi proprietari di Honor, Xiaomi e Oppo, troviamo soluzioni che combinano software e hardware per offrire un'esperienza coerente e integrata agli utenti. Questi ecosistemi offrono una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, smartwatch, cuffie e dispositivi per la smart home, tutti progettati per lavorare insieme in modo sinergico. Tuttavia, l'adozione di prodotti specificatamente pensati per questi ecosistemi potrebbe limitare di molto le possibilità future.

Infine, Harmony OS di Huawei merita menzione come un sistema operativo emergente progettato per l'interconnessione di dispositivi intelligenti. Harmony OS promette una maggiore flessibilità e scalabilità, consentendo agli sviluppatori di creare app che possono essere eseguite su una vasta gamma di dispositivi, dalle smart TV agli smartwatch. Tuttavia, la sua adozione e diffusione potrebbero richiedere del tempo, e la disponibilità di app potrebbe essere limitata rispetto ad Android e iOS in quanto Huawei deve fare i conti con i pesanti ban statunitensi che la tengono sotto scacco.

Dimensioni, design e schermo

Le dimensioni, il design e la qualità dello schermo influenzano direttamente l'esperienza utente. Quando si cerca il dispositivo ideale, è importante considerare diversi fattori per assicurarsi di fare la scelta giusta.

Innanzitutto, le dimensioni dello smartphone giocano un ruolo fondamentale, poiché determinano quanto comodo sarà da utilizzare. La diagonale dello schermo è infatti uno dei primi fattori da tenere in considerazione. Mentre alcuni preferiscono schermi più grandi per un'esperienza multimediale più coinvolgente, altri potrebbero optare per dimensioni più compatte per una maggiore portabilità e maneggevolezza. È importante trovare un equilibrio tra dimensioni dello schermo e praticità d'uso per soddisfare le proprie esigenze personali.

Lo schermo è probabilmente uno degli elementi più importanti da valutare in uno smartphone. Le tecnologie di display più comuni includono LCD IPS e AMOLED, ciascuna con le proprie caratteristiche e vantaggi. Ad esempio, gli schermi OLED offrono colori più vividi e neri più profondi rispetto agli LCD tradizionali, oltre a poter sfruttare funzionalità esclusive quali always on display e vantare un maggiore risparmio energetico in determinate situazioni. Generalmente gli schermi OLED offrono anche picchi di luminosità maggiori. Inoltre, è fondamentale considerare la risoluzione dello schermo e la densità dei pixel per un'immagine nitida e dettagliata. Una maggiore risoluzione può garantire una migliore esperienza di visione, specialmente quando si guardano video o si giocano giochi ad alta definizione.

Il design è un punto decisamente importante. Oltre all'estetica, è importante valutare la qualità dei materiali utilizzati e la solidità della costruzione. Un design ergonomico e resistente può contribuire a garantire una maggiore durata nel tempo e una migliore esperienza d'uso complessiva.

Infine, il peso del modello può influenzare la comodità d'uso e la portabilità. Smartphone più leggeri possono essere più comodi da tenere in mano per lunghi periodi o da trasportare in tasca, mentre modelli più pesanti potrebbero offrire una sensazione di solidità e qualità costruttiva superiore.

Specifiche tecniche

Il processore è il cuore pulsante dello smartphone e influisce significativamente sulle prestazioni generali del dispositivo. Optare per un processore di fascia alta, offerti sia da Qualcomm che da MediaTek e Apple, assicura una fluidità e velocità operative superiori, garantendo un'esperienza senza rallentamenti anche durante le attività più impegnative.

Per gli appassionati di gaming in movimento, le prestazioni del dispositivo durante l'esecuzione di giochi graficamente intensi sono cruciali. Un'unità di elaborazione grafica (GPU) potente è essenziale per garantire una grafica fluida e dettagliata senza scatti. Un sistema di raffreddamento efficace è fondamentale per evitare il surriscaldamento del dispositivo durante sessioni di gioco o l'utilizzo intensivo dello smartphone. La presenza di dissipatori di calore a camera di vapore o sistemi di raffreddamento attivi (ventole) contribuisce a mantenere le temperature interne sotto controllo, garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Accanto al processore, la quantità di RAM disponibile è un altro fattore cruciale da considerare. Una maggiore quantità di RAM consente allo smartphone di gestire più applicazioni contemporaneamente e di passare da una all'altra senza intoppi. Per una fluidità ottimale, si consiglia di optare per almeno 8GB di RAM della fascia alta, specialmente per coloro che utilizzano il proprio smartphone per un intensivo multitasking o per il gaming.

La memoria interna è un'altra caratteristica importante da valutare, poiché determina lo spazio disponibile per archiviare foto, video, app e altri file. Per coloro che amano scattare foto ad alta risoluzione, registrare video in 4K o installare numerose app e giochi, è consigliabile optare per almeno 128GB o addirittura 256GB di memoria interna. L'espansione tramite schede microSD è una risorsa sempre più rara, se non proprio introvabile in questa fascia di mercato.

Autonomia e ricarica

Una batteria con una capacità più elevata generalmente offre una maggiore autonomia, consentendo di utilizzare lo smartphone per un periodo più lungo senza dover ricaricare frequentemente. Tuttavia, non è solo la capacità a determinare la durata della batteria: l'efficienza energetica del dispositivo svolge un ruolo altrettanto importante. Uno smartphone con un software ottimizzato e un hardware efficiente consuma meno energia, garantendo una maggiore autonomia con la stessa capacità di batteria.

Inoltre, la velocità di ricarica è un aspetto da non trascurare. Con lo sviluppo della tecnologia di ricarica rapida, è possibile riportare rapidamente la batteria degli smartphone al massimo livello in un breve lasso di tempo. Tuttavia, è importante considerare non solo la velocità di ricarica via cavo, ma anche quella wireless. Molti smartphone di fascia alta offrono la possibilità di ricarica wireless, che può essere estremamente comoda, specialmente quando si è in movimento o si desidera evitare l'ingombro dei cavi. Alcuni modelli possono anche ricaricare wireless gli accessori come gli smartwatch e gli auricolari.

Tenere conto delle proprie abitudini d'uso è fondamentale: se si è soliti utilizzare intensivamente lo smartphone durante il giorno, potrebbe essere preferibile optare per un dispositivo con una batteria di capacità superiore e una ricarica veloce.

Fotocamere

Le fotocamere sono solitamente quelle che fanno la differenza tra uno smartphone di fascia alta e un vero top di gamma. Quando si valuta l'acquisto di uno smartphone bisogna soffermarsi un attimo a pensare quanto davvero si useranno le fotocamere e in quale modo. Tutti gli smartphone (o quasi) di questa lista sono ottimi cameraphone ma alcuni fanno un passo extra per essere riconosciuti come vere e proprie fotocamere che telefonano.

Il numero e la qualità delle fotocamere sono fattori determinanti. Mentre un maggior numero di fotocamere può offrire una maggiore versatilità nelle modalità di scatto, la qualità delle stesse è fondamentale per ottenere immagini nitide e dettagliate. È consigliabile cercare smartphone con fotocamere principali di alta qualità, supportate da sensori aggiuntivi che migliorino l'esperienza fotografica complessiva. I megapixel, sebbene aiutino ad avere un'idea del tipo di sensore che si sta guardando, non sono necessariamente indicativi della qualità dell'immagine.

È importante valutare le dimensioni dei sensori delle fotocamere presenti sul dispositivo. Sensori più grandi tendono a catturare più luce, il che si traduce in immagini più luminose e dettagliate, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Un altro aspetto cruciale da considerare è l'apertura delle lenti. Le fotocamere con un'apertura più ampia (quindi un numero f/x.x più basso) consentono alla luce di entrare più facilmente, migliorando la qualità delle immagini anche di notte. È importante notare se l'apertura è fissa o variabile: un'apertura variabile offre maggiore flessibilità nelle diverse situazioni di scatto.

Il tipo di elaborazione dell'immagine è un altro aspetto cruciale da tenere in considerazione. Anche se la qualità delle fotocamere è importante, l'elaborazione dell'immagine svolge un ruolo fondamentale nel determinare la resa finale delle fotografie. Smartphone con software di elaborazione avanzati possono migliorare drasticamente la qualità delle immagini, correggendo automaticamente imperfezioni come la distorsione prospettica, il rumore digitale e l'equilibrio del colore. Negli ultimi anni i vari produttori hanno deciso di affiancarsi ai famosi brand di fotografia ereditandone stile e caratteristiche cromatiche.

Infine, è essenziale considerare il proprio stile fotografico e le esigenze personali. Se si è appassionati di fotografia, si potrebbe preferire uno smartphone con funzionalità avanzate e controlli manuali per avere il massimo controllo sulla propria esperienza fotografica. D'altra parte, se si è alla ricerca di uno smartphone più orientato all'uso quotidiano, potrebbe essere preferibile optare per un dispositivo con modalità automatiche intelligenti che semplifichino il processo di scatto.

Altro

Per concludere, è bene indagare a fondo per scoprire anche quali sono le differenze meno evidenti che separano le vostre varie scelte. Il grado di certificazione IP per la resistenza contro l'ingresso di acqua e polvere è un esempio, come anche la qualità degli speaker. La presenza di una eSIM è decisamente una cosa da tenere in considerazione, siccome in futuro le SIM fisiche andranno sicuramente a sparire. La possibilità di inserire due SIM è utile per chi utilizza un numero privato ed uno secondario, magari per il lavoro, oppure per chi viaggia spesso e acquista all'estero dei numeri usa-e-getta per sfruttare delle tariffe agevolate. Alcuni smartphone, nello specifico i top di gamma Samsung, hanno anche un pennino integrato e un trattamento anti-riflesso applicato al display; due specifiche che, per alcuni utenti, fanno davvero la differenza.