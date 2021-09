OnePlus 10: di nuovo sacrificata la famiglia 9T?

Nella prima metà del 2022 sarà la volta della famiglia di smartphone OnePlus 10 ma prima, entro la fine di quest’anno, ci sarà spazio per la serie OnePlus 9T. Oppure no?

Come per il 2020, l’azienda cinese potrebbe avere dei piani diversi dai soliti riguardo la famiglia di smartphone top di gamma in arrivo entro qualche mese. Potrebbe addirittura scartare la versione 9T Pro e rilasciare solo la versione standard o, addirittura, entrambe.

Quel che pare ormai certo è che invece OnePlus 9RT ci sarà e avrà un SoC Snapdragon 870, un display capace di un refresh rate fino a 120 Hz ed ovviamente una tecnologia Oled. Abbondanza di RAM con versioni fino a 12 GB e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Si è lavorato egregiamente anche al reparto multimediale con una fotocamera posteriore dotata di un sensore principale da 50 MP ed uno frontale da 16 MP.

Detto questo passiamo agli ultimi rumors rilasciati da un noto leaker che riportiamo in quanto ha dimostrato nel tempo di saperne riguardo le vicende dell’azienda cinese. Ebbene, OnePlus 10 dovrebbe rimanere molto ma molto simile per quanto riguarda il design rispetto a OnePlus 9. Quindi, utilizzando una nomenclatura cara ad Apple, potremmo battezzarlo come OnePlus 9s.

Ovviamente, come di consueto, ci saranno tutte le specifiche top del caso. Una scheda tecnica da top di gamma con SoC aggiornato (Snapdragon 898 o 999) assieme a miglioramenti in termini prestazionali di RAM e memoria di archiviazione. Come per il OnePlus 9RT ci sarà anche un boost fotografico.

Insomma, il rallentamento del mercato smartphone nel corso degli ultimi trimestri (anche dal punto di vista tecnologico tolti i pieghevoli) potrebbe convincere l’azienda a rallentare per non saturare proprio il “suo” mercato più remunerativo.

Infine, sarebbero in cantiere nuovi smartphone della famiglia Nord di cui uno sarà molto probabilmente OnePlus Nord N20. Per il resto il periodo è corretto per avere informazioni più accurate sui nuovi modelli in arrivo a fine anno, ammesso e non concesso che ci saranno.