OnePlus 7: i nuovi render confermano la fotocamera anteriore pop-up

OnePlus 7 torna a far parlare di se attraverso una serie di nuovi render apparsi poche ore fa sul web che confermano la presenza di un obiettivo anteriore con meccanismo pop-up a scorrimento e tripla fotocamera posteriore. Nella maggior parte dei casi sono le cover dei dispositivi a svelarne le caratteristiche estetiche e, anche in questa occasione, i render pubblicati durante la giornata di oggi, ci permettono di capire quale sarà il design estetico del prossimo top di gamma dell’azienda cinese.

Le immagini mostrano OnePlus 7 protetto da una serie di cover. Lo smartphone è stato ripreso da più angolazioni ed è possibile notare come, nella parte frontale, non vi sia alcuna presenza del notch. L’assenza della ‘tacca’ va a confermare l’utilizzo di un meccanismo a scorrimento per la fotocamera frontale: il render che riprende la parte superiore non lascia spazio a dubbi, facendo intravedere lo slot che ospiterà il sensore.

Credit Image – Android Pure

Tra le novità spicca, ma anche questa era stata in qualche modo già anticipata, l’assenza del jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la presenza dello slot SIM posizionato su bordo inferiore insieme alla porta USB Type-C. La parte posteriore presenta una tripla fotocamera verticale accompagnata dal flash LED e dall’iconico logo OnePlus. Lateralmente, lo smartphone dell’azienda cinese presenta i classici pulsanti di accensione e spegnimento e regolazione del volume.

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, OnePlus 7 dovrebbe montare un processore Snapdragon 855 coadiuvato da 6 o 8 GB di memoria RAM e tre tagli di storage interno: 128, 256 e 512 GB. Il display dovrebbe essere un AMOLED FullHD+ da 6,4-6,5 ed il pacchetto che si andrebbe a completare con una GPU Adreno 640, una batteria da 4000 mAh e sistema operativo Android Pie 9.0 con personalizzazione OxygenOS.