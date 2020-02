OnePlus 8, l’intera gamma spunta online con specifiche e prezzi

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 Lite sono attesi nel corso del secondo trimestre dell’anno, ma sul sito di Giztop sono state pubblicate le schede dei prodotti con tanto di caratteristiche tecniche e prezzi di vendita. Prima di entrare nei dettagli, è bene specificare che non si tratta di dati ufficiali, motivo per cui le informazioni in fase di presentazione potrebbero essere diverse.

OnePlus 8 Pro

Secondo la scheda tecnica presente sul portale di e-commerce, il top di gamma sarà equipaggiato con lo Snapdragon 865 di Qualcomm con 8 o 12 GB di RAM e 128 0 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.0. La parte frontale risulta occupata da un ampio display AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate a 120Hz. I bordi sembrano curvi e c’è il foro sullo schermo.

La fotocamera frontale da 32 MP sarebbe accompagnata da un sensore ToF 3D. Il comparto fotografico posteriore invece sarebbe composto da un sensore principale da 60 MP unito a un ultra-grandangolare da 16 MP e un sensore da 13 MP con zoom ibrido 10X. Sotto la scocca, una batteria da 4.500 mAh. Il prezzo di vendita indicato è di 799 dollari.

OnePlus 8

In questo caso, il display avrebbe un refresh rate da 90Hz e sarebbe disponibile anche una versione con 6 GB di RAM. Cambia il modulo fotografico: singola fotocamera anteriore da 32 MP e tripla fotocamera posteriore (48 MP + 16 MP + 2 MP). La batteria sarebbe da 4.000 mAh.

Per il resto, nessuna differenza rispetto al fratello maggiore fatta eccezione per il prezzo di vendita posizionato a 549 dollari. Resta poi da capire se i nuovi smartphone del produttore cinese supporteranno le reti 5G.

OnePlus 8 Lite

Come suggerito dal nome, dovrebbe essere il più economico dei tre. Il processore a bordo sarebbe il MediaTek Dimensity 1000 che integra già al suo interno il modem 5G. Due le configurazioni possibili: 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Il display sarebbe da 6,4 pollici con refresh rate a 90Hz e foro centrale per la fotocamera anteriore da 16 MP. Sul posteriore, il modulo fotografico (48 MP + 16 MP + 12 MP) è ospitato in una configurazione a rettangolo. OnePlus 8 Lite partirebbe da 499 dollari.

Nelle scorse ore, infine, il noto leaker Max J. ha pubblicato un post su Twitter lasciando intendere che almeno uno degli smartphone potrà contare sulla certificazione IP per la resistenza all’acqua. Come già detto, è bene prendere con le dovute cautele le informazioni riportate in quanto non ufficiali.